Martes inestable y ventoso en Comodoro: se esperan lluvias y fuertes ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes 3 de marzo una jornada mayormente nublada en Comodoro Rivadavia, con probabilidad de lluvias hacia la tarde y noche, además de intensas ráfagas de viento.

Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 13°C. El viento soplará del noroeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 69 km/h.

Por la tarde se prevén lluvias aisladas, con una máxima estimada en 20°C. El viento rotará al oeste, manteniendo velocidades de 32 a 41 km/h, aunque las ráfagas podrían intensificarse hasta los 79 a 87 km/h.

Hacia la noche continuarán las condiciones inestables con chaparrones, una temperatura en torno a los 16°C y vientos del oeste entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que oscilarán entre los 70 y 78 km/h.