Lunes ventoso en Comodoro: ráfagas intensas y cielo mayormente nublado

Este lunes 2 de marzo estará marcado por fuertes vientos durante toda la jornada en Comodoro Rivadavia, con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones, según el pronóstico oficial.

Durante la mañana, se esperan condiciones ventosas, con una temperatura cercana a los 16°C y vientos del sector oeste que soplarán entre 32 y 41 km/h, con ráfagas muy intensas que podrían alcanzar los 79 a 87 km/h. La probabilidad de lluvias será baja, entre 0 y 10%.

Por la tarde, el cielo continuará mayormente nublado, con una temperatura máxima de 22°C. El viento se intensificará, con velocidades sostenidas de 42 a 50 km/h y ráfagas que nuevamente podrían llegar a los 79 a 87 km/h, manteniendo condiciones de alerta por viento.

Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura que descenderá hasta los 17°C. El viento del oeste se mantendrá moderado a fuerte, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas de hasta 60 a 69 km/h.