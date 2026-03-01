Domingo con lluvias y ráfagas intensas hacia la noche

La jornada del 1° de marzo combinará nubosidad, chaparrones y viento en aumento. La máxima alcanzará los 26°C y las ráfagas podrían rondar los 70 km/h.

El domingo 1 de marzo se presentará con condiciones variables y un progresivo desmejoramiento hacia la tarde y la noche. Durante la mañana el cielo estará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones (entre 0 y 10%) y una temperatura que partirá de los 17°C. El viento soplará desde el noreste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde se prevén chaparrones aislados, con una probabilidad de lluvia que ascenderá a un rango de 10 a 40%. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 26°C. El viento rotará al norte y se intensificará, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían ubicarse entre los 60 y 69 km/h.

Durante la noche persistirán las lluvias aisladas (10 a 40%), con un descenso térmico hasta los 21°C. El viento continuará incrementándose, esta vez desde el noroeste, con registros de 32 a 41 km/h y ráfagas que podrían mantenerse en el orden de los 60 a 69 km/h.

El lunes 2 de marzo comenzará con lluvias aisladas en la madrugada y condiciones ventosas predominantes a lo largo de la jornada. La temperatura oscilará entre los 16°C y los 22°C. El viento del oeste será el protagonista, con velocidades que irán de 32 a 50 km/h y ráfagas intensas, especialmente durante la mañana, cuando podrían alcanzar entre 79 y 87 km/h. Hacia la noche el cielo estará parcialmente nublado y cesarán las precipitaciones.

En tanto, el martes 3 de marzo se perfila como una jornada más estable. No se esperan lluvias y el cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 14°C y la máxima de 21°C. El viento continuará soplando con intensidad moderada, entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían situarse entre los 60 y 69 km/h.