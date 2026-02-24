Martes fresco y ventoso en la ciudad

El día será fresco y con viento sostenido, típico de las condiciones meteorológicas propias de esta época del año.
El pronóstico oficial anticipa lluvias aisladas por la mañana, con probabilidad de precipitación que puede llegar hasta alrededor del 40 %, aunque no se esperan registros abundantes.
Temperaturas
Mínima: alrededor de 9 °C durante la mañana.
Máxima: en torno a los 16 °C por la tarde.
Viento
Los vientos predominarán del sector sudoeste, con velocidades estimadas entre 42 km/h y 50 km/h, acompañados de ráfagas, lo que puede aumentar la sensación de frío.