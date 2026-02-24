Según el Servicio Meteorológico Nacional, este martes 24 de febrero se presenta con clima inestable y presencia de precipitaciones en Comodoro Rivadavia, especialmente durante la mañana.

Martes fresco y ventoso en la ciudad

El día será fresco y con viento sostenido, típico de las condiciones meteorológicas propias de esta época del año.

El pronóstico oficial anticipa lluvias aisladas por la mañana, con probabilidad de precipitación que puede llegar hasta alrededor del 40 %, aunque no se esperan registros abundantes.

Temperaturas

Mínima: alrededor de 9 °C durante la mañana.

Máxima: en torno a los 16 °C por la tarde.

Viento

Los vientos predominarán del sector sudoeste, con velocidades estimadas entre 42 km/h y 50 km/h, acompañados de ráfagas, lo que puede aumentar la sensación de frío.