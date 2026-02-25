Este miércoles 25 de febrero, Comodoro Rivadavia tendrá una jornada estable y sin precipitaciones, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Miércoles con cielo algo nublado y ascenso de la temperatura

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura mínima cercana a los 8 °C. El viento soplará del sector norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, se espera un marcado ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 20 °C. El cielo continuará algo nublado y el viento del norte se intensificará, con ráfagas que podrían llegar a los 42–50 km/h.

En horas de la noche, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura estimada en 16 °C. El viento rotará al noreste, manteniendo ráfagas que también podrían alcanzar los 50 km/h.

No se prevén lluvias durante toda la jornada, por lo que será un día favorable para actividades al aire libre.