Cómo estará el tiempo este miércoles en Comodoro Rivadavia

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este miércoles 4 de marzo una jornada con nubosidad variable, viento moderado y sin probabilidades significativas de precipitaciones en Comodoro Rivadavia.

Durante la mañana el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura cercana a los 12°C. El viento soplará del sudoeste con velocidades entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 km/h.

Por la tarde se espera cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 19°C. El viento continuará soplando desde el oeste con intensidades similares, mientras que la probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0 y 10%.

Hacia la noche, el cielo tenderá a despejarse con una temperatura cercana a los 16°C. El viento disminuirá su intensidad, con velocidades entre 13 y 22 km/h, nuevamente desde el sudoeste.