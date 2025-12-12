Comodorense compra el juego de té con el que Yiya Murano envenenó a sus víctimas

Un empresario de Comodoro Rivadavia compró el juego de té que perteneció a María de las Mercedes Bernardina Bolla Aponte de Murano, más conocida como Yiya Murano o la envenenadora de Monserrat, quien fuera condenada por el envenenamiento de tres amigas a fines de la década del 70.

La operación se cerró en una escribanía entre el comprador, José Perrucio, y Martín Murano, hijo de la tristemente célebre “envenenadora de Monserrat”, según reveló un informe al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

La vajilla volvió a ser noticia luego de que en 2023 fuera ofrecida por Martín Murano en una subasta pública, donde llegó a recibir ofertas de hasta 10.000 dólares. El heredero había manifestado que el dinero obtenido sería destinado a una institución dedicada al rescate de perros y gatos callejeros, aunque finalmente la subasta no se concretó.

Para Perrucio, no es la primera adquisición que lo coloca en el centro de la escena mediática. En la década del 90 compró, en una subasta fiscal, un Mercedes Benz que había pertenecido a Susana Giménez, un vehículo que entonces estaba envuelto en una polémica por una presunta importación fraudulenta.

La compra del juego de té vuelve a poner en agenda uno de los casos policiales más recordados del país. Yiya Murano fue condenada por envenenar a tres mujeres: su prima Lelia Formisano, su amiga Nilda Gamba y la madre de esta, Carmen Zulema del Giorgio, quienes murieron entre febrero y marzo de 1979 luego de compartir con ella una taza de té o café adulterado con veneno, acompañados por masas que ella aportaba.

Murano fue detenida en 1979 y condenada en 1985. Estuvo presa 16 años y falleció en 2014. Su figura recuperó notoriedad esta primavera a partir del lanzamiento de una serie televisiva basada en su vida y crímenes, protagonizada por Cristina Banegas y Julieta Zylberberg.