Comodorense será parte del documental "La Bombonera"

El largometraje que tendrá al mítico escenario del fútbol argentino está previsto que se estrene en el mes de mayo. Figuras xeneizes, estrellas de Europa y hasta los propios hinchas serán protagonistas y entre ellos se encuentra Juan Márquez, quien el último domingo viajo a Buenos Aires para que contar sus mejores anécdotas y momentos en la cancha.

Es que, en principio, las entrevistas con los fanáticos seleccionados fueron también en la Bombonera y algunos de ellos cumplieron el sueño de visitarla por primera vez. Así es la historia de Juan quien relató a El Patagónico su sueño cumplido.

Todo comenzó los primeros días de marzo del 2020, antes de la pandemia. “Me fui a Mar del Plata, previo a esto estuve en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy hincha de Boca, fanático, para mi ir a la cancha de Boca era un sueño y 9 de marzo (2020) cumplía 45 años, el 7 jugó Boca en La Bombonera con Gimnasia (de La Plata), con (Diego) Maradona como técnico y esa noche salimos campeones”, dijo.

“Para mí fue un sueño. Primera vez a la cancha, ver un partido de Boca, ver a Boca campeón, a Maradona en el mismo partido, todos esos condimentos, fueron un montón de sensaciones increíbles”, expresó con emoción el hincha xeneize.

Es que su regreso a Comodoro Rivadavia fue en medio de la incertidumbre por la llegada del coronavirus al país y posteriormente la cuarentena obligatoria. “Volví un día antes que se cortó todo por la pandemia. Fue toda una odisea volver” y después “una noche miraba Instagram, y veo una publicación que decía ´se viene la película de La Bombonera´ y decía ´contános tu historia en La Bombonera y participa de la película´”.

Inmediatamente, Juan envió un correo electrónico contando su hazaña en el templo del fútbol. “Pasó un par de meses, me responden el correo alguien de la producción y me dice 'saliste seleccionado para estar en la película', esto fue por allá en julio (2020). Imagínate vi eso y digo; `no puede ser´”, describió ante este medio.

Después, en noviembre, nuevamente la producción de la película se contactó con el sureño comentándole que se estaba retomando la grabación del documental “La Bombonera”.

“El lunes pasado 4 (de enero) me preguntan si puedo ir a La Bombonera porque vamos a estar grabando todo el fin de semana: `tenés que estar acá´. Imagínate salir de un día para el otro es complicado económicamente, los permisos y como está todo, dudaba, pero el miércoles me subí al colectivo y me fui con ayuda de mi hijo. Fue el último empujón”, comentó Juan.

Ya en la cancha de Boca, durante el rodaje “fue todo un sueño, cuando fui a la cancha. Fue hermoso, lloré, te cuento y me emociono. Era un sueño, estaba ahí, la miraba (La Bombonera)”, manifestó.

Poco después en el vestuario xeneize “estuve donde se cambiaban mis ídolos, me sacaron fotos, me filmaron, me hicieron un par de preguntas. Fue un momento que no me lo voy a olvidar más”.

Su fanatismo por Boca va más allá de toda explicación, aseguró el comodorense. “Otro dice está loco, pagar 25 lucas por estar y salir dos minutos en la película; si, aunque sea que salga una foto mía sí lo vale”.