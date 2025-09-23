Comodoro: buscan una familia adoptiva para una adolescente de 15 años

El Juzgado de Familia N° 4 de Comodoro Rivadavia, a cargo del juez Pablo José Pérez, lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia o persona que brinde un hogar a una adolescente de 15 años.

La joven, a quien le apasionan la música, el canto, correr y nadar, necesita un entorno familiar que le ofrezca afecto, protección y acompañamiento responsable. Desde el juzgado subrayaron la importancia de respetar su historia de vida y garantizar la continuidad del vínculo con sus hermanos.

La convocatoria está abierta tanto a individuos como a familias de cualquier configuración. “Se busca un entorno que potencie los recursos singulares de la adolescente y le brinde un acompañamiento afectivo y responsable”, señalaron las autoridades judiciales.

Las personas interesadas deben enviar una nota simple con copia del DNI, domicilio y teléfono de contacto, manifestando su predisposición para asumir la guarda, al correo electrónico [[email protected]](mailto:[email protected]).

Todas las solicitudes serán evaluadas por el Juzgado de Familia y el Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Chubut.