Comodoro conmemora Malvinas con el Festival "Celeste y Blanco"

La propuesta impulsada por el Municipio reunirá a artistas locales y culminará con la presentación de la cantante Julia Zenko.

El Municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura, organizó el Festival “Celeste y Blanco”, una propuesta conmemorativa por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que tendrá lugar este miércoles 1 de abril, de 20 a 23 horas, en el Centro Cultural Alfredo Sahdi.

La iniciativa reunirá a una destacada grilla de artistas locales y contará con el cierre de la reconocida cantante Julia Zenko, en una jornada pensada para fortalecer la memoria colectiva y el sentido de identidad.

En ese marco, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, puso en valor la significación de la fecha al señalar que “Comodoro mantiene una conexión profunda con la causa Malvinas. Este festival representa un espacio de encuentro para honrar nuestra historia, reconocer a nuestros veteranos y reafirmar el compromiso de mantener viva la memoria en cada ámbito de la comunidad”.

Asimismo, destacó la importancia de promover el talento local en escenarios de relevancia. “Desde la gestión municipal impulsamos la participación de nuestros artistas como protagonistas de estas propuestas, acompañados por figuras de trayectoria nacional que jerarquizan la programación y garantizan un espectáculo de calidad para todas las familias”, indicó la funcionaria.

La programación incluirá la participación de Ballet Peñi Purrun, Jonás Carrizo, Patagonia Bruja y el Ballet El Trébol, quienes formarán parte de la previa a la tradicional Marcha de las Antorchas y la Guardia de las Estrellas.

Cabe destacar que esta vigilia, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, constituye una manifestación sociocultural clave para la transmisión de la memoria y la identidad local, en reconocimiento al rol histórico que cumplió Comodoro Rivadavia durante la gesta de Malvinas, un acontecimiento que marcó profundamente la vida de esta comunidad.