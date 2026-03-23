Comodoro Conocimiento lanza un campus virtual para capacitar y mejorar el acceso al empleo

La plataforma de Comodoro Conocimiento ya está disponible y apunta a ampliar la formación continua, con cursos abiertos a la comunidad y certificación de trayectorias.

La Agencia Comodoro Conocimiento presentó oficialmente su Campus Virtual, una herramienta digital orientada a ampliar el acceso a la capacitación y fortalecer las oportunidades laborales en Comodoro Rivadavia. La plataforma ya se encuentra operativa y disponible para toda la comunidad en https://campus.conocimiento.gob.ar.

El nuevo entorno de formación fue diseñado para responder a las demandas actuales del mercado de trabajo, con propuestas que buscan tanto facilitar la inserción laboral como acompañar procesos de actualización profesional. En ese sentido, el presidente de la Agencia, Rubén Zárate, señaló que se trata de “una herramienta pensada para toda la comunidad, especialmente para trabajadores que necesitan adquirir nuevas capacidades o reconvertirse”.

Uno de los ejes centrales del Campus es la posibilidad de registrar y certificar los recorridos formativos. Cada curso realizado queda acreditado dentro del sistema, lo que permite a los usuarios incorporar esas competencias a su perfil profesional.

imagen

Además, la plataforma fue desarrollada con tecnología de código abierto y adaptada a dispositivos móviles, lo que habilita cursadas flexibles desde cualquier lugar. Esto busca ampliar el alcance de la formación, incluso en contextos cotidianos, sin necesidad de conexión a equipos específicos.

El sistema también contempla la participación activa de organizaciones, instituciones y actores del entramado local, que podrán diseñar y ofrecer sus propios cursos con acompañamiento técnico en contenidos y planificación.

En articulación con distintos sectores —entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la CGT local, universidades y el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial— el Campus ya puso en marcha su primera propuesta: una Diplomatura en Inteligencia Artificial, que comenzará en los próximos días con cerca de 200 participantes seleccionados entre más de 300 inscriptos.

Desde el área de Capacidades y Habilidades para el Trabajo del Siglo XXI, su responsable Cecilia Trivo remarcó que la iniciativa busca “democratizar el acceso a la formación y generar herramientas concretas para que las personas puedan sostener o mejorar su situación laboral en un contexto de cambio tecnológico”.

La puesta en funcionamiento del Campus Virtual se da en un escenario donde la actualización permanente de habilidades se vuelve un factor clave frente a las transformaciones del empleo. En ese marco, la plataforma se presenta como una apuesta local para ampliar oportunidades en una comunidad atravesada por cambios productivos y tecnológicos.