Comodoro Deportes entregó material deportivo para el vóley y newcom

En instalaciones del Centro de Información Pública (CIP), el Estado municipal a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes hizo entrega de material deportivo y realizó la firma de rúbrica de convenios con los clubes de vóley y newcom.

La entrega la encabezó el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien estuvo acompañado por Liliana Peralta, secretaria de Cultura, el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Angel Rivas, Martín Gurisich, director de la Dirección General de Deportes, y el concejal Marcos Panquilto.

María Eugenia Rodríguez, referente de la Federación Chubutense de Vóley (FeChuVol), agradeció, especialmente, el acompañamiento de Comodoro Deportes y del Ejecutivo municipal de Comodoro.

“Hoy, la Federación está haciendo un trabajo importante en la dirigencia tratando de cumplir no solamente con el newcom, sino con todas las actividades, con un Sub 12 que llevaremos a Zapala, cuatro selecciones que hoy están jugando en San Juan; Sub 14 y Sub 18, hemos llevado al Sub 16 a Santa Fe, hemos llevado a la Liga Federal equipo libre masculino y femenino, a la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol) a uno. Todo este esfuerzo lo hemos logrado gracias a cada uno de ustedes por querer ser parte de la Federación y gracias al Estado municipal” enumeró Rodríguez.

Desde la dirigencia del Newcom de Comodoro reconocieron el acompañamiento permanente del Ejecutivo municipal y resaltaron que la disciplina en la ciudad “creció exponencialmente, contamos con más de 16 instituciones y clubes participando en el torneo local en diferentes categorías sumando un total de 52 equipos. Hablamos de más de 400 jugadores en cancha. Sabemos que el esfuerzo es mucho y más en estos tiempos”.

“EL DEPORTE DECIDIO SER PROTAGONISTA”

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, por su lado, recalcó que el deporte de Comodoro Rivadavia “decidió, desde hace un tiempo atrás, ser protagonista. El deporte de la ciudad decidió que tiene un derecho ganado y por ende había gente que tiene responsabilidades para eso. Ustedes tomaron obligaciones ser dirigentes de los clubes que están en formación acá, o los adultos mayores que están tomaron el compromiso de hacer la actividad deportiva y trabajar para otro y con el otro”.

Desde el Estado municipal, el referente de la cartera deportiva aseguró que “tomamos responsabilidades, de saber que la forma más correcta de trabajar en el deporte es acompañar y estar presente. El compromiso de hacer algo por el otro” y agregó que “ustedes son la razón porque nosotros tenemos que trabajar y ser responsables”.

FIRMA DE CONVENIOS VOLEY

Club Savio, Club Petroquímica, Club Waiwen, Club Newen, Club Estudiantes, Club Martín Rivadavia.

FIRMA DE CONVENIO NEWCOM

Tuma, RK 8- Gimnasia y Esgrima, Eluney, Faro Patagónico, Malvinas Argentinas, Club Newen, Fénix, Panteras de Petro, Las Maras, La Rada, Laprida- Faro, Águilas Patagónicas, Los Intocables, Club Tehuelches, Runners Xtrem.

ENTREGA VOLEY

Club Domingo Savio, Club Petroquímica, Club Waiwen, Club Newen, Club Estudiantes, Club Martín Rivadavia.

ENTREGA NEWCOM

Tuma, Faro Patagónico, Tuma, RK 8- Gimnasia y Esgrima, club Tehuelches, Eluney, Laprida- Faro, Malvinas Argentinas, Runners Xtrem, Fénix, Los Intocables, Águilas Patagónicas, Panteras de Petro, Club Newen, Las Maras, La Rada.