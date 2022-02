Comodoro es una de las ciudades donde la UCR tendrá internas

Uno de los puntos de coincidencia entre las dos listas rivales es que el partido no puede seguir teniendo un papel pasivo. Pero también coinciden en que se debe continuar dentro de Juntos por el Cambio. La mirada puesta en 2023.

La Unión Cívica Radical (UCR) renovará las autoridades de los comités departamentales, comité provincial y la convención provincial. El jueves fue el plazo límite de los candidatos para presentar sus listas y se estableció que en 29 comités departamentales habrá una lista única, de las cuales 18 corresponden a 100% Radicales, vinculada al sector que busca que el intendente de Rawson, Damián Biss, sea el presidente del comité provincial.

Otro dato a tener en cuenta es que en seis localidades habrá internas: Dolavon, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Paso de Indios, Gan Gan y El Maitén. Estos departamentos deberán votar el 20 de marzo para definir los nombres y, a partir de allí, se deberá convocar a un plenario provincial para elegir a las nuevas autoridades del partido.

INTERNA EN COMODORO

Habrá dos listas que buscarán quedarse con la elección departamental: Marea Republicana y Renovación Radical. La primera impulsa como candidato a presidente a Miguel Echaniz, vicepresidenta Carolina Bórquez, secretario Gonzalo Petrantonio, tesorera Alejandra Carrizo, 1° vocal titular Leandro Irigoyen, 2° vocal titular Janet Poblete y 3° vocal titular Pablo Omar Bustamante.

Mientras que para delegados al comité provincial propone a César Herrera y a LeticEn convencionales provinciales posiciona a Gustavo Menna, Cristina Cejas, Tomás Buffa, María Esther Vacasur, Fabián Donato y Claudia Mantegaz.

Mientras, la lista de Renovación Radical estará encabezada por el candidato a presidente Humbero Sander, vicepresidenta Fanny Chanampa, secretario Ricardo Moyano, tesorera Silvia Andrade, 1° vocal Gustavo Paillán, 2° vocal Cristina Gutiérrez, y 3° Marcelo Muñoz. Como delegados al comité provincial se postulan Marcelo Alfaro y Mónica Gallardo. Además, como convencionales provinciales figuran Gabriela Izquierdo, Juan Marcelo Marilaff, Esther Imaz, Roberto Rodríguez, Analía Molina y Pablo Montiel

FORTALECER EL RADICALISMO

En diálogo con El Patagónico, el concejal Tomás Buffa manifestó que el proyecto de Marea Republicana busca fortalecer el radicalismo puertas para defender el brazo de Juntos por el Cambio. “Somos dos agrupaciones que nos unimos en esta coalición que sostenemos que Juntos por el Cambio es la herramienta de cambio en la Municipalidad, Provincia y en la Nación”, aseveró.

“El primer paso es ganar el comité con el fin de tener el poder para que realmente sea un comité de puertas abiertas, que hace mucho que no lo estamos teniendo. Queremos un comité con actividades que no sean un sello de goma, sino que lo podamos utilizar”, agregó.

“Estamos avanzando en un diagrama y esquema de gestión con al menos cinco subcomisiones donde haremos un fuerte énfasis en formación política para trabajar con todos los jóvenes y la juventud radical. Una rama de lo que es política de géneros y universidad para poder empezar a generar programa de gestión para el futuro gobierno municipal del 2023”, destacó.

“Otro esquema que tiene que ver con actualización legislativa y una situación real del municipio y donde podamos debatir en conjunto, llamando al afiliado técnico para que nos pueda colaborar con la actividad legislativa del Concejo y también para generar una plataforma para el 2023 y empezar a generar desde ahí un proyecto de gobierno con los cuadros con los cuales podrán conformar un gabinete. Creemos que una de las grandes falencias que ha tenido el partido es la actualización en la comunicación donde podamos avanzar en esta forma de comunicar en esta era 2.0 y poder seducir a la participación”, afirmó.

También se impulsará la creación de la casa propia del partido y se creará una subcomisión para que pueda trabajar en esa misión.

“La UCR debe tener y marcar agenda. Los partidos no pueden estar callados. Hace mucho que se perdió esta dinámica. No puede ser que el partido no tenga una opinión. Debemos fortalecer una participación y un posicionamiento para el 2023, que lo va a encabezar el comité provincia como el presidente, un intendente que está haciendo una muy buena gestión que es joven y que tiene esta impronta como es Damián Biss y que probable que tome un rol protagónico electoralmente en el 2023”, aseguró el edil.

“LA OTRA LISTA SON ETERNOS PERDEDORES”

Mientras, Marcelo Alfaro manifestó que desde Renovación Radical se observa que la UCR tiene algunas falencias en prestar atención a las necesidades de la gente. “Hay cuestiones que el partido ha mantenido en silencio y creemos que es momento de cambiar eso y volver a las raíces que nos llevaron a ganar las elecciones. Nosotros creemos que somos la alternativa para cambiar esa voz pasiva que tuvo el partido durante mucho tiempo. Queremos recuperar la mística que tuvo el partido en algún momento”, subrayó.

“Queremos seguir apostando al dialogo a la buena predisposición de los radicales y ser la voz cantante a las cuestiones que la gente necesita como los aumentos de los servicios públicos y los problemas de tierras y agua. Son muchas cuestiones que hacen que nosotros debamos tomar un rol protagonismo de poner blanco sobre negro”, añadió.

“Desde la otra lista tenemos más de lo mismo. tenemos a Cesar Herrera que ya sabemos lo que ha pasado cuando él estuvo representando siendo presidente del partido a nivel provincial. Lamentablemente, son eternos perdedores y quieren seguir estando porque saben que se vienen momentos difíciles. Creemos que a partir del 20 de marzo vamos a estar en condiciones de ponernos a la altura de todos los radicales y en definitiva de todos los chubutenses”, apuntó.

“Apostamos a estar adentro de Juntos por el Cambio, creemos que la gente apuesta a eso y vamos a trabajar en consecuencia. Nosotros somos orgánicos y el partido a nivel nacional, nos dice que la mejor salida es estar adentro de Juntos por el Cambio, y sabemos que en Chubut nos pasa lo mismo. Apostamos a tener una fuerte representación, cambiar el eje de la discusión y tener más protagonismo dentro de Juntos por el Cambio”, adelantó.