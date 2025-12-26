Comodoro FC se clasificó a las semis de la C-11 2015 del futsal

Se disputó el último lunes en el Gimnasio municipal Nº 2, una nueva instancia del torneo Clausura 2025, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, por la denominación C-11 2015, Comodoro FC le ganó 4-1 a Lanús Infantil y de ese modo, se clasificó para las semifinales del certamen, en donde lo espera El Lobito Infantil.
La otra semi la protagonizarán Halcones Dorados y La Súper Económica, la cual ya se había dado a conocer.
Por su parte, en la C-17, se jugaron los cuartos de final, y los que siguen en competencia son Club Infantil Patagonia Argentina, Amigos del Poli, MyL Futsal -en alargue-, y Lanús “A”.
De ese modo, en semifinales jugarán Amigos del Poli con MyL Futsal y Lanús “A” ante CIPA.
La definición del torneo Clausura 2025 continuará el fin de semana -sábado y domingo-, también en el gimnasio, que se encuentra situado en el barrio Pueyrredón.
Panorama (lunes 22)
DENOMINACION C-11 2015
4tos. de final
- Comodoro FC 4 (Alfie Andretta-Lorenzo Altamirano-Milo Andretta 2) / Lanús Infantil 1 (Noah Barría).
Semifinales
- Comodoro FC (A) vs El Lobito Infantil (D).
- Halcones Dorados (B) vs La Súper Económica (C).
DENOMINACION C-17
4tos. de final
- Lanús “B” 0 / Club Infantil Patagonia Argentina 3 (Denis Figueroa-Dante Obregón 2).
- Amigos del Poli 5 (Kevin García-Gabriel Ricardi-Gonzalo Santander 3) / El Progreso 1 (Thiago Zabn).
- MyL Futsal 1 (Ivo Gallardo) Alargue: 3 (Gonzalo Bladilo-Ciro Araneda 2) / El Lobito Futsal 1 (Walter Toledo). Alargue: 0.
- Lanús “A” 7 (Dylan Molina 2-Mateo Morales-Joaquín Tula- Renzo Saralegui 3) / Guardianes JL 1 (Leandro Acosta).
Semifinales
- Amigos del Poli (1) vs MyL Futsal (4).
- Lanús “A” (2) vs CIPA (3).
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
SABADO 27 (9:45+15’)
10:00 Malvinas Club vs Guardianes JL; C-13, 2012/13, 4tos. de final.
11:00 Milan Futsal vs Juanes Motos Futsal; C-13, 2012/13, 4tos. de final.
12:00 Lanús Infantil “A” vs Lanús Infantil “B”; C-13, 2012/13, 4tos. de final.
13:00 La Cigarra vs Los Matadores Rojo; C-13, 2012/13, 4tos. de final.
14:00 Comodoro FC vs El Lobito Infantil; C-11, 2015, semifinal ida.
14:40 Halcones Dorados FC vs La Súper Económica; C-11, 2015, semifinal ida.
15:20 El Lobito Futsal vs Los Matadores; C-09, 2017, semifinal revancha.
16:10 Lanús vs PM FC Azul; C-09, 2017, semifinal revancha.
17:00 Halcones Dorados FC vs El Lobito Infantil; C-09, 2016, semifinal ida.
17:40 PM FC Negro vs La Súper Económica; C-09, 2016, semifinal ida.
18:20 PM FC Azul vs El Lobito Infantil; C-11, 2014, semifinal ida.
19:00 La 14 FC vs Lanús Infantil; C-11, 2014, semifinal ida.
19:40 MyL Futsal vs Los Matadores; C-15, 2010/11, 4tos. de final.
20:40 CyS Futsal vs Fortaleza; C-15, 2010/11, 4tos. de final.
21:40 La Súper Económica vs CIPA; C-15, 2010/11, 4tos. de final.
22:30 Los Titanes FC Negro vs Lanús; C-15, 2010/11, 4tos. de final.
DOMINGO 28 (9:45+15’)
10:00 El Lobito Infantil vs Comodoro FC; C-11, 2015, semifinal revancha.
10:50 La Súper Económica vs Halcones Dorados FC; C-11, 2015, semifinal revancha.
11:40 C-09, 2017 – 3º puesto.
12:30 C-09, 2017 – Final ida.
13:10 El Lobito Infantil vs Halcones Dorados FC; C-09, 2016, semifinal revancha.
14:00 La Súper Económica vs PM FC Negro; C-09, 2016, semifinal revancha.
14:50 El Lobito Infantil vs PM FC Azul; C-11, 2014, semifinal revancha.
15:40 Lanús Infantil vs La 14 FC; C-11, 2014, semifinal revancha.
16:30 C-13, 2012/13 – Semifinal ida.
17:20 C-13, 2012/13 – Semifinal ida.
18:10 C-15, 2010/11 – Semifinal ida.
19:00 C-15, 2010/11 – Semifinal ida.
20:00 Amigos del Poli vs MyL Futsal; C-17, 2008/09, semifinal ida.
21:00 Lanús “A” vs CIPA; C-17, 2008/09, semifinal ida.