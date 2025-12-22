Será este lunes en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón. La acción arranca a las 19 con un partido de la denominación C-11 2015.

Se juegan cuartos de final del Clausura en la C-17 de futsal

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuará este lunes con los cruces de torneo Clausura 2025, certamen que está en sus tramos decisivos.

En ese contexto, la actividad se desarrollará en el Gimnasio municipal Nº 2, dando inicio a las 19 con un partido de cuartos de final de la denominación C-11 2015, el cual lo protagonizarán Comodoro FC y Lanús Infantil. El ganador de ese encuentro se las verá en las “semis” con El Lobito Infantil.

A continuación jugarán -por la misma instancia- los equipos de la C-17.

Es decir que se medirán -en ese orden- Amigos del Poli-El Progreso; MyL Futsal-El Lobito Futsal; Lanús “A”-Guardianes JL y Lanús “B”-Club Infantil Patagonia Argentina (CIPA).

A continuación se detalla la programación para este lunes, como así también todos los resultados -con sus respectivos goleadores- de los partidos jugados entre el viernes 19, sábado 20 y domingo 21, también en el gimnasio del barrio Pueyrredón.

……………….

Programa – Gimnasio municipal 2

LUNES 22 (18:45+15’)

19:00 Comodoro FC vs Lanús Infantil; C-11, 2015, 4tos. de final.

19:40 Lanús “B” vs CIPA; C-17, 2008/09, 4tos. de final.

20:45 Amigos del Poli vs El Progreso; C-17, 2008/09, 4tos. de final.

21:45 MyL Futsal vs El Lobito Futsal; C-17, 2008/09, 4tos. de final.

22:35 Lanús “A” vs Guardianes JL; C-17, 2008/09, 4tos. de final.

Panorama (viernes 19 al domingo 21)

DENOMINACION C-11 2014

4tos. de final

- PM FC Azul 3 (Jerónimo De Brito 3) / Casino CR 2 (Jerónimo Carrizo-Juan Cruz Carrizo).

- Asturiano Celeste 1 (Rodrigo Manjón) / La 14 FC 3 (Teo Gortari-Benicio Loncón 2).

- Lanús Infantil 2 (Pedro Carro-Mateo Lincopil) / JM Futsal 1 (Ian Almonacid).

- Halcones Dorados FC 3 (Nehemías Juárez 3) Alargue: 0 / El Lobito Infantil 3 (Tahiel Chaura-Romeo Vega 2). Alargue: 1 (Romeo Vega).

Semifinales

- El Lobito Infantil (A) vs PM FC Azul (D).

- Lanús Infantil (B) vs La 14 FC (C).

DENOMINACION C-11 2015

4tos. de final

- Halcones Dorados FC 4 (Nicolás Cartagena-Agustín Merlo-Francis De Vadillo 2) / Asturiano Celeste 0.

- El Lobito Infantil 3 (Benicio Pucheta-Bautista Vidal 2) / Casino CR 2 (Ignacio Kochowicz 2).

- La Súper Económica 4 (Giovanni Gómez-Benicio Villarroel 2-Giovanni Arjona) / Los Matadores 1 (Samuel Madrid).

Semifinales

- (A) vs El Lobito Infantil (D).

- Halcones Dorados (B) vs La Súper Económica (C).

DENOMINACION C-09 2016

4tos de final

- PM FC Azul 0 / Halcones Dorados FC 5 (Thomás Quiñonero 2-Tiziano Flores 3).

- PM FC Negro 2 (Cazziano Andrade-Orlando García) / Lanús 1 (Santino Encina).

- La Súper Económica 3 (Ian Alvarado 2 Constantino Mendes)-MyL Futsal 1 (Stefano Mangieri).

- El Lobito Infantil 9 (Eloy Elgueta 2-Benjamín Vargas 4- Thiago Cabral-Tahiel Huenchullan 2) / Nueva Chicago 1 (Francisco Condori).

Semifinales

- El Lobito Infantil (A) vs Halcones Dorados FC (D).

- La Súper Económica (B) vs PM FC Negro (C).

DENOMINACION C-09 2017

4tos. de final

- Los Matadores 2 (Lorenzo Carmona-Bautista Cid) / MyL Futsal 0.

Semifinales

- El Lobito Futsal (A) vs Los Matadores (D).

- Lanús (B) vs PM FC Azul (C).

Semifinales – ida

- Los Matadores 0 / El Lobito Futsal 0.

- PM FC Azul 1 (Miguel Gatti) / Lanús 5 (Tadeo Domínguez -Santino Encina 4).

DENOMINACION C-13

8vos. de final

- Galácticos 2 (Ian Ledesma-Yoel Sanzana / La Cigarra 3 (Jeremías Soto 2-Mateo Soto).

- Casino CR 1 (Gastón Escobar) / Guardianes JL 3 (Samuel Ojeda 2-Tiziano Rotelo).

- Los Matadores Rojo 1 (Santiago Cabrera) Alargue: 1 (Fabio Zamora) / Parma Futsal 1 (Kevin Chávez). Alargue: 0.

- La Súper Económica 5 (Ezequiel Juárez-Bastián Chaile- Gonzalo Godoy 2-Yamil Millaneri) / Milan Futsal 6 (Juan Cruz Astorga 2-Tiziano Argüello 2-Ciro Villagrán-Jack Centellas).

- Malvinas Club 5 (Santino Guerrero-Tahiel Morales 2- Mateo Millalipe-Ticiano Palma) / Los Matadores Azul 1 (Tiziano Almirón).

- Lanús Infantil “B” 3 (Lisandro Hernández-Lían Cárcamo-Nehemías Lincopil) / Los Amigos del Fútbol 1 (Lautaro Poveda).

- Inter 3 (Ivo Baldebenito-Renzo Castellano 2) / Juanes Motos Futsal 4 (Bautista Guiñazú-Tomás Almonacid 3).

- Lanús Infantil “A” 2 (Bastián Miranda 2) / La Provee Futsal 0.

4tos. de final

- Malvinas Club (A) vs Guardianes JL (B) 1.

- La Cigarra (C) vs Los Matadores Rojo (D) 4.

- Lanús Infantil “A” (E) vs Lanús Infantil “B” (F) 2.

- Milan Futsal (G) vs Juanes Motos FS (H) 3.

DENOMINACION C-15

8vos. de final

- MyL Futsal 1 (Benjamín Errecalde) / Los Titanes FC Naranja 0.

- Lanús 1 (Thiago Vera) / Alma Gaucha 0.

- CIPA 3 (Leandro Mansilla-Angel Herrero 2) / 70/30 Petrosar 1 (Carlos Colivoro).

- Los Titanes FC Blanco 0 / Los Matadores 2 (Fabricio Herrera-Pablo Ruiz).

- Fortaleza 7 (Joel Chiguay-Lautaro Riquelme 4-Enzo Zamora 2) / Malvinas Club 1 (Renzo Lastra).

- CyS Futsal 8 (Leonel Robledo 2-Santino Salina 2-Thiago Cancino-Alex Díaz-Santino Díaz 2) / Deportivo San Cayetano 0.

- La Súper Económica 5 (Agustín Maripillan 3-Mirko Zelich-Emanuel Godoy) / Guardianes JL 2 (Brandon Schneider -Thiago Lobos).

- Los Titanes FC Negro 2 (Dante González-Juan Ignacio Melian) / HDP Futsal 1 (Mateo Sáez).

4tos. de final

- MyL Futsal (A) vs Los Matadores (B) 1.

- CyS Futsal (C) vs Fortaleza (D) 4.

- La Súper Económica (E) vs CIPA (F) 2.

- Los Titanes FC Negro (G) vs Lanús (H) 3.

DENOMINACION C-17

8vos. de final

- El Lobito Futsal 5 (Luka Herrera 2-Valentino López-Lautaro Vásquez-Walter Toledo) / Deportivo DM Negro 1 (Joaquín Millaneri).

- HDP Futsal 1 (Benjamín López) / Guardianes JL 3 (Leandro Acosta-Leandro Ibáñez-Wilson Vega).

- Lanús “A” 18 (Bautista Echeverría-Dylan Molina-Mateo Morales-Genaro Rivas 3-Joaquín Tula 2-Thiago Villar 2- Renzo Saralegui 2-Santiago Cayupel 3-Maximiliano Gonzales 3) / Deportivo DM Blanco 1 (Bruno Bahamonde).

- MyL Futsal 6 (Ivo Gallardo-Ciro Araneda 4-Enzo Muñoz) / 707 Futsal 3 (Geremías Maidana-Brandon Marques-Thiago Morán).

- Amigos del Poli 6 (Brian Nieva-Gabriel Ricardi 3-Thiago Toledo-Gonzalo Santander) / Juan XXIII 1 (Matías Cabrera).

- El Progreso 4 (Ignacio Fernández-Nehemías Mañao-Román Hernández–Thiago Zabn) / Prekad 1 (Agustín Alvarez).

- Luz y Fuerza 4 (Joaquín Hernández-Ismael Mansilla-Joaquín Coronado-Martín González). Alargue: 0 / CIPA 4 (Denis Figueroa-Leandro Mansilla-Angel Herrero 2) Alargue: 1 (Leandro Mansilla).

- Lanús “B” 2 (Thiago Villalba-Juan Cruz Salazar) / Deportivo San Cayetano 1 (Francisco Painemal).

4tos. de final

- Amigos del Poli (A) vs El Progreso (B) 1.

- MyL Futsal (C) vs El Lobito Futsal (D) 4.

- Lanús “A” (E) vs Guardianes JL (F) 2.

- Lanús “B” (G) vs CIPA (H) 3.