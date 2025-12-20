La CAFS renovó autoridades en Corrientes

Eduardo Pellegrini sigue como presidente. El comodorense Gustavo Camino será vice, mientras que como protesorero, estará su coterráneo Héctor Aguilar.

Este sábado en la Secretaría de Deportes de la ciudad de Corrientes, y en el marco del Congreso Anual Ordinario 2025, se definió el Comité Ejecutivo que conducirá los destinos de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS) por los próximos 4 años.

En ese contexto, el correntino Eduardo Pellegrini fue reelecto como presidente, mientras que Gustavo Camino de la Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia, fue elegido como vicepresidente primero.

Además, su coterráneo Héctor Aguilar, de la Asociación Promocional de Fútbol de Salón, quedó en el cargo de protesorero.

La lista "Unidos por un futsal más federal, más fuerte y más competitivo" representaba la unidad y consenso de todos los/as dirigentes presentes.

El nuevo Comité Ejecutivo quedó conformado de la siguiente manera:

- Presidente: Eduardo Pellegrini

- Vicepresidente 1°: José Gustavo Camino

- Vicepresidente 2°: Pedro Ramón Bonnettini

- Secretario General: Facundo Nicolás Nanterne

- Prosecretario: Sebastián Campodónico

- Tesorero: Carlos Rubén D'eramo

- Protesorero: Héctor Daniel Aguilar

- Director Regional Sur: José Orlando Alvarez

- Director Regional Norte: Bruno Miguel Angel Contreras

- Director Regional Centro: Pablo Edgardo Faliti

“Felicitamos a todos/as los miembros del Comité Ejecutivo saliente que hoy finalizan su labor”, figura en el comunicado emitido por la CAFS en su página de Facebook.