Están los equipos de la C-15 que jugarán octavos de final

Se disputó este miércoles y jueves la última fecha de la fase regular de la denominación C15 del torneo Clausura, que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.
En ese contexto, se definieron los equipos que jugarán octavos de final, destacándose que en la Zona A, MyL Futsal terminó en primer lugar, mientras que La Súper Económica hizo lo propio en la B.
La valla menos vencida quedó para Valentino Soria y Lucas Riva De Neira de CyS Futsal y Lucas Alvarado y Genaro Delucca, ambos de La Súper.
Mientras que el goleador de la fase regular resultó Dante González, de Los Titanes FC Negro, con 24 conquistas.
La acción continuará este viernes, sábado y domingo, también en el Gimnasio municipal Nº 2 del barrio Pueyrredón.
Panorama – miércoles 17 y jueves 18
DENOMINACION C-15
11ª fecha – Zona “A”
- CIPA 4 (Tomás Cheuqueman-Tomás Muñoz-Jeremías Mansilla 2) / Juan XXIII 2 (Benjamín Carrizo-Manuel Vega).
- Fortaleza 5 (Joel Chiguay 2-Jonás Oyarzo-Lautaro Riquelme 2) / Deportivo San Cayetano 0.
- Guardianes JL 2 (Brandon Schneider 2) / Prekad “A” 2 (Joaquín Ovalle -Julián Rodríguez).
- Los Titanes FC Negro 1 (Juan Ignacio Melián) / MyL Futsal 6 (Vicente Mandaglio 3-León Pinda-Lautaro España-Benjamín Errecalde).
- Los Matadores 1 (Gino Licantica) / Deportivo DM 0.
- Alma Gaucha 2 (León Remolcoy 2) / La Provee Futsal 0.
11ª fecha – Zona “B”
- Los Titanes FC Blanco 2 (Luciano Burgos-Joaquín Lavados) / Prekad “B” 2 (Lautaro Mercado-Neri Rodríguez).
- HDP Futsal 4 (Nazareno De Brito-Bruno Barría 3) / Nero Futsal 1 (Dylan Díaz).
- Malvinas Club 1 (Ciro Uribe) / Los Titanes FC Naranja 0.
- CyS Futsal 1 (Alex Díaz) / La Súper Económica 2 (Benjamín Fernández-Emanuel Godoy).
- Lanús 2 (Ian Villalba 2) / 211 Futsal 0.
- 70/30 Futsal 2 (Bautista Barría 2) / La Scaloneta CR 0.
8vos. de final
- MyL Futsal (1ZA) vs Los Titanes FC Naranja (8ZB) A.
- Los Titanes FC Blanco (4ºZB) vs Los Matadores (5ºZA) B.
- CyS Futsal (2ºZB) vs Deportivo San Cayetano (7ºZA) C.
- Fortaleza (3ºZA) vs Malvinas Club (6ºZB) D.
- La Súper Económica (1ºZB) vs Guardianes JL (8ºZA) E.
- CIPA (4ºZA) vs 70/30 Petrosar (5ºZB) F.
- Los Titanes FC Negro (2ºZA) vs HDP Futsal (7ºZB) G.
- Lanús (3ºZB) vs Alma Gaucha (6ºZA) H.
Programa – Gimnasio municipal Nº 2
VIERNES 19 (18:45+15’)
19:00 HDP Futsal vs Guardianes JL; C-17, 2008/09, 8vos. de final.
20:10 Lanús “A” vs Deportivo DM Blanco; ; C-17, 2008/09, 8vos. de final.
21:20 MyL Futsal vs 707 Futsal; ; C-17, 2008/09, 8vos. de final.
22:30 Amigos del Poli vs Juan XXIII; ; C-17, 2008/09, 8vos. de final
SABADO 20 (9:45+15’)
10:00 Halcones Dorados FC vs Asturiano Celeste; C-11, 2015, 4tos. de final.
10:40 El Lobito Infantil vs Casino CR; C-11, 2015, 4tos. de final.
11:20 La Súper Económica vs Los Matadores; C-11, 2015, 4tos. de final.
12:00 PM FC Azul vs Halcones Dorados FC; C-09, 2016, 4tos. de final.
12:40 PM FC Negero vs Lanús; C-09, 2016, 4tos. de final.
13:20 La Súper Económica vs MyL Futsal; C-09, 2016, 4tos. de final.
14:00 El Lobito Infantil vs Nueva Chicago; C-09, 2016, 4tos. de final.
14:40 Los Matadores vs MyL Futsal; C-09, 2017, 4tos. de final.
15:20 PM FC Azul vs Casino CR; C-11, 2014, 4tos. de final.
16:00 Asturiano Celeste vs La 14 FC; C-11, 2014, 4tos. de final.
16:40 Lanús Infantil vs JM Futsal; C-11, 2014, 4tos. de final.
17:20 Halcones Dorados FC vs El Lobito Infantil; C-11, 2014, 4tos. de final.
18:00 MyL Futsal vs Los Titanes FC Naranja; C-15, 2010/11 – 8vos. de final.
19:00 Lanús vs Alma Gaucha; C-15, 2010/11 – 8vos. de final.
20:00 El Progreso vs Prekad; C-17, 2008/09, 8vos. de final.
21:10 Luz y Fuerza vs CIPA; C-17, 2008/09, 8vos. de final.
22:20 Lanús “B” vs Deportivo San Cayetano; C-17, 2008/09, 8vos. de final.
DOMINGO 21 (9:45+15’)
10:00 MyL Futsal/ Los Matadores vs El Lobito Futsal; C-09, 2017, semifinal ida.
10:40 PM FC Azul vs Lanús; C-09, 2017, semifinal ida.
11:20 Galácticos vs La Cigarra; C-13, 2012/13, 8vos. de final.
12:10 Casino CR vs Guardianes JL; C-13, 2012/13, 8vos. de final.
13:00 Los Matadores Rojo vs Parma Futsal; C-13, 2012/13, 8vos. de final.
13:50 La Súper Económica vs Milan Futsal; C-13, 2012/13, 8vos. de final.
14:40 Malvinas Club vs Los Matadores Azul; C-13, 2012/13, 8vos. de final.
15:30 Lanús Infantil “B” vs Los Amigos del Fútbol; C-13, 2012/13, 8vos. de final.
16:20 Inter vs Juanes Motos FS; C-13, 2012/13, 8vos. de final.
17:10 CIPA vs 70/30 Petrosar; C-15, 2010/11 – 8vos. de final.
18:00 Los Titanes FC Blanco vs Los Matadores; C-15, 2010/11 – 8vos. de final.
19:00 Fortaleza vs Malvinas Club; C-15, 2010/11 – 8vos. de final.
20:00 CyS Futsal vs Deportivo San Cayetano; C-15, 2010/11 – 8vos. de final.
21:00 La Súper Económica vs Guardianes JL; C-15, 2010/11 – 8vos. de final.
22:00 Los Tittanes FC Negro vs HDP Futsal; C-15, 2010/11 – 8vos. de final.