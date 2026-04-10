Comodoro fortalece la articulación educativa con foco en innovación, robótica e inteligencia artificial

El presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, se reunió con el ministro de Educación de la Provincia, José Luis Punta, con la finalidad de fortalecer las estrategias de trabajo con propuestas innovadoras y la incorporación de nuevas tecnologías.

En el marco de una agenda de articulación educativa y tecnológica, el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento y Desarrollo, Rubén Zárate mantuvo este martes una reunión de trabajo con el ministro de Educación de la Provincia del Chubut, José Luis Punta con el objetivo de consolidar una labor conjunta orientada al fortalecimiento del sistema educativo y la incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de formación.

Durante el encuentro, se revisaron y organizaron distintas líneas de acción que articulan al Municipio de Comodoro Rivadavia, la Agencia Comodoro Conocimiento y el Ministerio de Educación, con foco en el desarrollo de propuestas educativas innovadoras que impacten tanto en la educación formal como no formal de la ciudad y la región.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la planificación de una nueva edición de EduCO, el evento educativo que se ha consolidado como uno de los más importantes de Comodoro Rivadavia y la Patagonia, al integrar propuestas vinculadas al sistema educativo en todos sus niveles y modalidades.

Educación, tecnología y nuevas oportunidades

Asimismo, durante la reunión se habló sobre el Club de Robótica de Comodoro Rivadavia que es parte de la Liga Nacional de Robótica. La iniciativa está orientada a fortalecer las habilidades tecnológicas en estudiantes y promover vocaciones vinculadas a la ciencia, la innovación y la tecnología.

Otro de los temas centrales fue el desarrollo de líneas de formación docente, especialmente en relación con los desafíos que plantea la transformación digital en el sistema educativo, así como la importancia de la implementación de una Diplomatura en Inteligencia Artificial, impulsada por la Agencia Comodoro Conocimiento.

La propuesta contará con becas otorgadas por el Ministerio de Educación y proyecta el lanzamiento de una segunda cohorte, en respuesta a la creciente demanda del sistema educativo por herramientas vinculadas a las nuevas tecnologías.

Al respecto, el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, destacó que "esta semana mantuvimos una reunión muy importante con el ministro de Educación, José Luis Punta, donde pudimos pasar en limpio una serie de actividades que articulan al Municipio de Comodoro Rivadavia, la Agencia Comodoro Conocimiento y el propio Ministerio de Educación. Entre ellas, EduCO, que ya se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de la ciudad y la región en torno al sistema educativo, tanto formal como no formal”.

Formación docente e inteligencia artificial

En otro tramo, Zárate agregó que “también avanzamos en la reintegración de la Liga Nacional de Robótica y, especialmente, en las líneas de formación docente. En ese marco, estamos impulsando una Diplomatura en Inteligencia Artificial, que contará con becas del Ministerio de Educación y proyecta una segunda cohorte ante la alta demanda del sistema educativo”.

Además, el funcionario remarcó que esta propuesta no solo aborda el uso de nuevas tecnologías, sino también sus implicancias pedagógicas, éticas e inclusivas, en línea con los desafíos actuales del sistema educativo.

Por su parte, el ministro de Educación de Chubut, José Luis Punta, valoró el trabajo conjunto y sostuvo que “es fundamental avanzar en propuestas que integren tecnología, formación docente e innovación, porque la educación necesita adaptarse a los cambios que ya están ocurriendo. La articulación con la Agencia Comodoro Conocimiento, nos permite fortalecer estas líneas y ampliar oportunidades para estudiantes y docentes de toda la provincia”.

Por último, el titular de la cartera educativa de Chubut soslayó que “estamos frente a una transformación profunda del sistema educativo, donde la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial debe ir acompañada de una mirada pedagógica y estratégica. Este trabajo conjunto nos permite generar propuestas concretas, con impacto real en las aulas y en la formación de nuestros docentes”.