Perdió 1-0 ante Mendoza en la final del Torneo Argentino de Selecciones A que se jugó en Rosario. La ‘Borravino’ conquistó su 14° estrella.

Comodoro no pudo en la final y fue subcampeón

La selección comodorense de futsal perdió este viernes ante Mendoza por 1-0 en la final del Torneo Argentino de Selecciones A que se jugó en Rosario, provincia de Santa Fe.

Luego de un primer tiempo parejo, donde ninguno de los dos pudo abrir el marcador, la ‘Borravino’ encontró el gol del triunfo a poco más de cuatro minutos de la segunda parte por intermedio de Gaspar Batiz.

Para colmo, con más de 10’ por jugar, Comodoro se quedó sin una pieza clave ya que se fue expulsado por doble amarilla Jeremías Asencio -el goleador del certamen-, quien venía haciendo un gran torneo.

De esa manera, Mendoza recuperó la corona nacional, logrando así su estrella número 14.

El tercer puesto del torneo quedó para Tucumán que, en el mismo escenario de juego, se impuso por 6-2 ante Rosario, el dueño de casa.

La final fue transmitida por la señal de Deportv, con los relatos del mendocino Darío Brusadin.

Panorama

En el Estadio Provincial de Rosario

- Rosario 2 / Tucumán 6 (Tercer puesto).

- Comodoro Rivadavia 0 / Mendoza 1 (Final).

Cuadro de Honor

1° Mendoza

2° Comodoro Rivadavia

3° Tucumán

4° Rosario

Goleador: Jeremías Asencio (Comodoro Rivadavia).

Mejor jugador: Gaspar Batiz (Mendoza).

Valla menos vencida: Rosario (Manuel Trejo y Gianluca Spalanziani).