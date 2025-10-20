Comodoro Rivadavia: lunes con cielo algo nublado y viento moderado

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, este lunes 20 de octubre Comodoro Rivadavia tendrá una jornada agradable, con cielo algo nublado y temperaturas templadas, acompañadas por vientos moderados del oeste.

Durante la mañana, la temperatura mínima rondará los 11°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del suroeste entre 25 y 35 km/h.

En horas de la tarde se espera una máxima de 22°C, con cielo mayormente despejado y vientos del oeste entre 30 y 40 km/h, que podrían registrar ráfagas cercanas a los 60 km/h.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá algo nublado, con una temperatura que descenderá a 15°C y vientos leves del noroeste.

No se prevén precipitaciones para toda la jornada, por lo que se anticipa un lunes estable y con buenas condiciones meteorológicas en la ciudad y zonas cercanas.