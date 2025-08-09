Comodoro: Sábado de tiempo variable, pero sin lluvias

El día comenzará con una temperatura baja, de tan solo 4°C, así que se recomienda un buen abrigo. El cielo estará parcialmente nublado, con vientos del noroeste que soplarán a una velocidad de 23 a 31 km/h.
Se prevé una tarde más agradable, con la temperatura ascendiendo a los 15°C. Las nubes se mantendrán presentes, por lo que el cielo seguirá parcialmente nublado. El viento cambiará de dirección, rotando hacia el oeste y manteniendo su intensidad entre 23 y 31 km/h.
Con la llegada de la noche, el termómetro descenderá hasta los 9°C. El cielo seguirá con nubes parciales, mientras que el viento del oeste disminuirá su velocidad a un rango de 13 a 22 km/h.