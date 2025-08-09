Comodoro: Sábado de tiempo variable, pero sin lluvias

A medida que avanza el día, se espera que el clima en la ciudad experimente cambios, si bien las probabilidades de precipitación son nulas.

El día comenzará con una temperatura baja, de tan solo 4°C, así que se recomienda un buen abrigo. El cielo estará parcialmente nublado, con vientos del noroeste que soplarán a una velocidad de 23 a 31 km/h.

Se prevé una tarde más agradable, con la temperatura ascendiendo a los 15°C. Las nubes se mantendrán presentes, por lo que el cielo seguirá parcialmente nublado. El viento cambiará de dirección, rotando hacia el oeste y manteniendo su intensidad entre 23 y 31 km/h.

Con la llegada de la noche, el termómetro descenderá hasta los 9°C. El cielo seguirá con nubes parciales, mientras que el viento del oeste disminuirá su velocidad a un rango de 13 a 22 km/h.