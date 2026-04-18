Comodoro se fortalece como sede de grandes eventos con tarifas especiales para delegaciones deportivas

La propuesta contempla una red de alojamientos y locales gastronómicos con condiciones adaptadas a las competencias. El acuerdo con el sector privado, está orientado a optimizar la logística de las delegaciones y potenciar la experiencia integral de quienes visitan la ciudad.

Ante la creciente demanda del Hotel Deportivo Municipal y de los servicios gastronómicos durante la realización de campeonatos y congresos de gran convocatoria, la Municipalidad -a través de Comodoro Turismo y Comodoro Deportes-, avanzó en un acuerdo con la Cámara Hotelera y Gastronómica (FEHGRA) para implementar promociones exclusivas, logrando el compromiso formal del sector privado de establecer tarifas que garanticen la capacidad operativa y la adecuada atención de los visitantes en la ciudad.

Al respecto, el gerente Ejecutivo de Comodoro Turismo, Eduardo Carrasco, explicó que “este avance es el resultado de una inquietud planteada por Comodoro Deportes, en relación a la situación de sobredemanda de servicios en fechas de congresos y competencias”, dijo al explicar que se busca canalizar las necesidades operativas que requiere la ciudad como sede de grandes eventos deportivos que suceden a lo largo del año, “ya que éste representa entre un 30 y 40% del turismo receptivo en el calendario de eventos. A través de esta gestión, -acentuó-, se lograron unificar criterios para que la ciudad no solo ofrezca infraestructura deportiva, sino también una logística de alojamiento y servicios a la altura de las exigencias nacionales, todo ello materializado en un acuerdo concreto con el sector privado”

Por su parte, Martín Gurisich, director general de Deportes, destacó que este convenio resuelve una problemática compleja manifestada y abordada por el Secretario del Ente, Hernán Martínez acerca de cierta saturación en las plazas de alojamiento, tal como nos pasa en el Hotel Deportivo. Con este convenio, se establecería un costo de alojamiento asequible y común en toda la hotelería local para eventos deportivos, eliminando la barrera económica que antes impedía concretar grandes citas y permitiendo que Comodoro sea una plaza competitiva a nivel nacional para recibir eventos de gran magnitud.

“Necesitábamos infraestructura, pero también alojamientos y servicios para las delegaciones a costos razonables", afirmó Gurisich, al indicar que “este trabajo conjunto nos permite competir de igual a igual con los centros deportivos más importantes del país, garantizando que el deportista y el visitante se lleven la mejor experiencia".

RED DE SERVICIOS

El acuerdo contempla la conformación de una red de alojamientos y locales gastronómicos adheridos, que ofrecerán menús específicos y condiciones de hospedaje adaptadas a los ritmos de las competencias. Entre los establecimientos que ya se suman a esta propuesta, se destacan el Hotel Lucania Palazzo, Austral, Comodoro, Wam, Gema, Ventia, Círculo de Suboficiales y el Cirse. Hoteles de distintas categorías y una oferta gastronómica que será articulada a través de FEHGRA. Todo ello permitirá ofrecer una respuesta integral en materia hotelera, gastronómica y turística, de modo que las delegaciones no solo participen de las competencias, sino que también puedan conocer y disfrutar los principales atractivos de la ciudad.