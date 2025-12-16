Comodoro se llevó el torneo Provincial de Vóley Sub-15

El mismo fue organizado por Chubut Deportes y se realizó en la Escuela 795 de Rawson, con la participación de las selecciones regionales de toda la provincia, en ambas ramas.

Este martes por la tarde, concluyó en Rawson el Torneo Provincial de selecciones regionales de vóley, destinado para la categoría Sub-15, el cual se disputó el lunes y este martes.

Organizado por Chubut deportes, el evento se llevó a cabo con el fin de poder diagramar los seleccionados chubutenses de la categoría, tanto femenino como masculino, que el año próximo participarán de los Juegos Epade organizados por el Ente Patagónico del Deporte.

El certamen se desarrolló en instalaciones de la Escuela 795 de la capital provincial y contó con la participación de los seleccionados regionales de Comodoro Rivadavia y zona Sur, Cordillera y Valle, en ambas ramas.

Los equipos femeninos fueron dirigidos por las entrenadoras Guillermina Tritto (Comodoro), Romina Roa (Valle) y Hugo Franco (Cordillera), mientras que los masculinos estuvieron comandados por Javier Mendoza (Comodoro), Nicolás Lamas (Valle) y Alan Franco (Cordillera).

La actividad tuvo su cierre este martes por la tarde, con el acto de premiación, el cual contó con la participación del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y el gerente de Relaciones Institucionales, Agustín Landau.

CAMPEONES Y DISTINCIONES

Tras dos días de competencia, Comodoro se consagró campeón en ambas ramas. En mujeres le ganó la final al Valle, por 2 a 0, en tanto que en varones derrotó en la definición a Cordillera, también por 2 a 0.

En cuanto a las distinciones individuales, en la rama femenina, fueron elegidas: Mejor armadora: Alegra Allien (Valle); Mejor atacante: Julieta Campos (Valle); Mejor defensora: Carla Kero (Cordillera).

Y en la rama masculina: Mejor armador: Matías Koloski (Comodoro); Mejor atacante: Ramiro González (Cordillera); Mejor defensor: Alan Catriman (comodoro).

“AUMENTO LA CANTIDAD Y CALIDAD”

El coordinador de la actividad, Oscar Pérez, expresó que “este torneo lo habíamos proyectado a principio de año cuando iniciamos el programa del desarrollo de vóley con las concentraciones para los Epade, Araucanía y el proyecto de desarrollo”.

“Se vino trabajando a lo largo de todo el año a través de concentraciones por zonas, dividido en Cordillera, Comodoro y Valle, con la finalización de este Provincial Sub-15 que tiene como objetivo ir mirando a los chicos para los Juegos Epade 2026. El nivel es bastante parejo, lo que sí me llamó la atención es que este año no hubo tantos chicos para los Epade y ahora con este Provincial vimos que aumentó bastante la cantidad y calidad sobre todo en la rama masculina. Quedamos contentos y con mucha expectativa para seguir trabajando en el próximo año”, agregó.

Pérez, además, sostuvo que “con este torneo terminamos el año, se conformaron también los cuerpos técnicos que presentaron proyectos y la idea es arrancar a fines de enero con concentraciones y diagramar torneos para competir acá y afuera de cara a los Epade”.

Foto: Prensa Chubut.