Mauro Cosolito: "tenemos que ser más agresivos y hacerlos sentir incómodos"

El alero de Gimnasia de Comodoro Rivadavia palpita el partido de este jueves ante Quimsa de Santiago del Estero, por la Liga Nacional.

El plantel de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia inició su preparación con miras al partido que sostendrá de local este jueves ante Quimsa de Santiago del Estero, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Los que entrenaron fueron Emiliano Toretta, Federico Grun, Mauro Cosolito, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Martiniano Dato, Juan Cárdenas, Carlos Rivero, Alajhan Banks, y los juveniles Jesús Centeno, José Ignacio Copesky, Valentino Ayala, Natalio Santacroce, Benjamín Anríquez y Ciro Melo.

El equipo que conduce Pablo Favarel trabajó este martes por la mañana con plantel completo. Luego de la práctica, Mauro Cosolito, uno de los capitanes, dialogó con El Patagónico.

El alero santafesino habló del presente del equipo, de la derrota sufrida el último domingo ante Oberá de Misiones y de Quimsa, el rival que recibirán este jueves desde las 20:30, en el último partido de esta primera parte de la temporada.

- ¿Cómo se están preparando para el partido del jueves?

Es el partido de cierre de la primera mitad del año, antes de las fiestas. Es importante desde lo físico y lo mental. Tenemos que tratar de ganar en casa, hacernos más fuertes y sólidos. Creo que venimos muy bien. El otro día podríamos haber ganado y lo perdimos, pero ahora tenemos que mentalizarnos y ganar el 18 ante un gran rival.

- ¿Por qué no pudieron contra Oberá?

Porque nos faltó agresividad y por la forma de ver el juego. Nosotros veníamos haciéndolos sentir incómodos a nuestros rivales, pero Oberá se sintió cómodo en todo momento, le fue bien en el cierre y se llevó un gran juego.

- ¿Qué tiene que mejorar Gimnasia de cara al partido ante Quimsa?

Tenemos que tener un poco más de agresividad, hacerlos sentir incómodos. No dejarlos jugar a lo que ellos quieran. Tenemos que plantear nuestro juego, por ahí correr un poco más la cancha. El otro día sacamos mucho abajo, no pudimos correr la cancha y creo que, con esas cosas, vamos a poder estar mejor.

- ¿Es especial enfrentar a Quimsa?

Sí, es especial. Hay mucha gente que quiero, tengo muchos amigos en el cuerpo técnico, la utilería, la gente del club. Antes o después de los partidos, me dejan un mensajito, y especialmente contra Quimsa. Es un club que quiero mucho, que respeto mucho y es un rival lindo para medirse. Es un equipo que aspira siempre a cosas importantes, cuenta con mucha jerarquía, tiene un muy buen equipo, es un lindo rival y ojalá lo hagamos de buena forma.

- ¿Cómo te estás sintiendo en esta temporada jugando para Gimnasia?

Muy bien, la verdad que viene siendo un buen año, con las sensaciones de poder estar un poquito más arriba. El grupo lo labura y quiere estar siempre más arriba. Por ahí perdimos un par de partidos que podríamos haber ganado. El torneo es largo, por ahí la Liga te acomoda y la verdad que el trabajo y todo lo que estamos haciendo es para estar arriba. Así que me siento bien, contento con la ciudad, con los directivos, con el grupo y queriendo un por más, porque creo que tenemos buen material para llegar bien armados a playoffs.

- ¿Qué tiene que hacer Gimnasia el jueves para ganar?

Tenemos que imponer nuestro ritmo, nuestro juego. Eso es lo importante, algo que por ahí contra Oberá no lo pudimos llevar. Ponernos duros, jugar los 40 minutos concentrados, que creo que es clave también y a partir de ahí, ir llevando el juego. Tenemos que hacer un partido dinámico e intenso, donde prevalezca nuestra energía y no su jerarquía.