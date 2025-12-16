Santiago Montiel se llevó el Puskás

El golazo de chilena, desde afuera del área, ante Independiente Rivadavia, le permitió al jugador del “Rojo” de Avellaneda quedarse con el preciado premio de la FIFA.

El futbolista de Independiente Santiago Montiel puso la bandera argentina en lo alto en la gala de los Premios The Best de la FIFA 2025.

El extremo del conjunto de Avellaneda fue galardonado con el Premio Puskás gracias a su golazo de chilena, desde afuera del área, frente a Independiente Rivadavia, en duelo por octavos de final del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

En aquella jornada cálida en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, Montiel firmó una maniobra que lo destaca a nivel mundial. El futbolista argentino tomó un rebote desde más de 20 metros y, con inteligencia para doblegar a sus rivales y acomodarse, rompió la red con un zurdazo impecable, pirueta mediante, que le vale este prestigioso reconocimiento que otorga anualmente el ente regulador del fútbol mundial.

El festejo de Montiel, quien envió un mensaje a los fanáticos, fue celebrado por Gianni Infantino, presidente de FIFA, y Arséne Wenger, director de Desarrollo de Fútbol Mundial FIFA y encargado de revelar al ganador del rubro. En tanto, el talentoso delantero de 25 años compitió en dicha categoría con su compatriota Pedro De La Vega (Seattle Sounders), y con otros destacados goles de Alerrandro (Vitória), Alessandro Deiola (Cagliari), Amr Nasser (Pharco), Carlos Orrantía (Atlas), Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns), Declan Rice (Arsenal), Rizky Ridho (Persija Jakarta), Kévin Rodrigues (Kasmpasa) y Lamine Yamal (Barcelona).

El año pasado, el Puskás fue obtenido por Alejandro Garnacho, por otra chilena, pero para Manchester United. Y el argentino que también ganó fue Erik Lamela, por su recordada rabona desde media distancia para el Tottenham, estatuilla que se quedó en la temporada 2019/2020.

Emiliano Martínez, leyenda y actual referente del arco de la Selección Argentina campeona del mundo, estuvo nominado para el The Best a mejor arquero, que finalmente obtuvo Gianluigi Donnarumma, de Italia y París Saint-Germain/Manchester City.

Kishi Núñez, delantera de la Selección Argentina Femenina, estuvo nominada al Premio Marta (mejor gol) de la FIFA en la gala The Best, galardón que se llevó Lizbeth Ovalle, de Tigres de México.