Comodoro tendrá un fin de semana con temperaturas agradables y sin lluvias

El pronóstico anticipa jornadas estables para este sábado y domingo, con máximas que alcanzarán los 13°C.

El Servicio Meteorológico prevé un fin de semana con condiciones estables en Comodoro Rivadavia y alrededores, sin probabilidades significativas de precipitaciones y con temperaturas moderadas para la época del año.

Para este sábado 6 de junio se espera una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 13°C. La probabilidad de lluvias se mantendrá entre el 0% y el 10% durante toda la jornada. El viento soplará con intensidades de entre 13 y 22 km/h, sin registrarse ráfagas de relevancia.

El domingo 7 continuará con características similares. La temperatura oscilará entre los 6°C y los 10°C, con cielo estable y sin chances de precipitaciones. Los vientos se mantendrán entre los 13 y 22 km/h durante gran parte del día, disminuyendo hacia la noche a velocidades de entre 7 y 12 km/h.

En tanto, el lunes 8 comenzará con una mínima de 4°C y alcanzará una máxima de 11°C. El tiempo seguirá seco, con probabilidad nula de lluvias. Sin embargo, se prevé un aumento de la intensidad del viento durante la tarde y la noche, cuando podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.