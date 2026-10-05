Comodoro tendrá una jornada mayormente nublada, con chaparrones

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Comodoro Rivadavia una jornada con cielo mayormente nublado durante la mañana y probabilidad de chaparrones hacia la tarde y la noche.

Durante las primeras horas del día, la temperatura rondará los 9°C, sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará desde el oeste a velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la tarde, la máxima llegará a los 15°C y aumentará la inestabilidad. Se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%. El viento continuará entre los 23 y 31 km/h, esta vez desde el sudoeste, y también podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

Hacia la noche persistirá la posibilidad de chaparrones, con una temperatura cercana a los 13°C. El viento disminuirá su intensidad, con velocidades previstas de entre 13 y 22 km/h y dirección predominante del noroeste.

De esta manera, se espera un día fresco e inestable en Comodoro, con las principales chances de lluvia concentradas durante la segunda mitad de la jornada.