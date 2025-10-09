Se medirá este jueves a las 19 con Puerto Deseado por una de las semifinales del Torneo Argentino de Rosario. Mendoza-Tucumán se juega a continuación.

Comodoro va por un lugar en la final C20 del Argentino de futsal femenino

La selección comodorense C-20 de futsal femenino irá este jueves en busca de meterse en la final del Torneo Argentino que se disputa en Rosario.

Será cuando se enfrente desde las 19 ante Puerto Deseado por una de las “semis” que se jugarán en el Club Atlético Belgrano.

Comodoro Rivadavia llega a esta instancia en calidad de invicto y con puntaje perfecto ya que ganó en el Grupo “A” en sus cuatro anteriores presentaciones a Formosa B (8-3), a Tucumán (5-1), a Rosario B (5-4) y a Paraná (4-0). Convirtió 22 goles -dos de ellos a través de su arquera Lucía Schweighofer de arco a arco- y recibió ocho.

El elenco chubutense buscará entonces meterse en la gran flnal del torneo -a jugarse este viernes- ante el conjunto santacruceño que en su última presentación y por el Grupo “B” derrotó 2-1 a Pico Truncado.

Deseado, mientras tanto, le ganó a Rosario A (5-1), empató con Formosa B (5-5), perdió ante Mendoza por goleada (13-0) y le ganó a Pico Truncado (2-1).

La otra semifinal la protagonizarán a partir de las 21 los elencos de Mendoza -también ganó sus cuatro partidos del Grupo “B” y marcó 33 goles en la fase inicial- y Tucumán, que fue segundo de la zona “A”.

Los ganadores de ambas semifinales jugarán este viernes la definición del título.

Cabe destacar que los dos partidos de este jueves serán transmitidos a través de YouTube por el canal de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

……………….

Panorama – 5ª fecha

MIERCOLES 8

Zona “A”

- Tucumán 5 / Paraná 2; A.

- Formosa A 3 / Rosario B 2.

Zona “B”

- Puerto Deseado 2 / Pico Truncado 1; B.

- Mendoza 6 / Formosa B 1; B.

Programa

JUEVES 9 – Semifinales

19:00 Comodoro Rivadavia vs Puerto Deseado.

21:00 Mendoza vs Tucumán.

Foto: Carlos Traine / CAFS.