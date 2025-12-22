Comodoro vivió la Navidad con Papá Noel recorriendo los barrios

Miles de familias de Comodoro Rivadavia participaron de tres jornadas consecutivas de celebración navideña, con el tradicional recorrido de Papá Noel por distintos barrios de la ciudad, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia a través de la Secretaría de Cultura.

Las actividades se desarrollaron durante viernes, sábado y domingo en plazas y espacios públicos, con el objetivo de fortalecer el espíritu navideño y generar encuentros comunitarios en la antesala de las fiestas. En cada parada, niñas y niños pudieron entregar sus cartas, sacarse fotografías y compartir un momento especial junto a Papá Noel, acompañados por música y propuestas recreativas para toda la familia.

En la zona sur, el recorrido incluyó los barrios Roque González, Máximo Abásolo, Quirno Costa, Juan XXIII, 30 de Octubre, Fracción 14 y 15, Pueyrredón, Francisco Pietrobelli, Las Flores, Ceferino, 9 de Julio y Stella Maris. En tanto, en la zona norte, la iniciativa llegó a Gasoducto, Don Bosco, Las Orquídeas, Kilómetro 3, Próspero Palazzo, Ciudadela y Padre Juan Corti.

La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, acompañó las actividades y destacó el valor de este tipo de propuestas para la comunidad. Señaló que la Navidad es un momento de unión y esperanza, y remarcó la importancia de ver la ilusión de los más chicos y el encuentro de las familias en los espacios barriales.

Asimismo, subrayó el compromiso del Municipio de acercar la cultura y las celebraciones a todos los sectores de la ciudad, afirmando que llegar a barrios de norte y sur es una prioridad y que el espíritu de paz y alegría debe estar presente en cada hogar de Comodoro.

El balance del recorrido fue ampliamente positivo y reafirmó esta iniciativa como una actividad que se consolida año tras año en el calendario local, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la participación comunitaria en fechas significativas para la ciudad.