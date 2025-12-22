Comodoro vivió la Navidad con Papá Noel recorriendo los barrios

Las actividades se desarrollaron durante viernes, sábado y domingo en plazas y espacios públicos, con el objetivo de fortalecer el espíritu navideño y generar encuentros comunitarios en la antesala de las fiestas. En cada parada, niñas y niños pudieron entregar sus cartas, sacarse fotografías y compartir un momento especial junto a Papá Noel, acompañados por música y propuestas recreativas para toda la familia.
En la zona sur, el recorrido incluyó los barrios Roque González, Máximo Abásolo, Quirno Costa, Juan XXIII, 30 de Octubre, Fracción 14 y 15, Pueyrredón, Francisco Pietrobelli, Las Flores, Ceferino, 9 de Julio y Stella Maris. En tanto, en la zona norte, la iniciativa llegó a Gasoducto, Don Bosco, Las Orquídeas, Kilómetro 3, Próspero Palazzo, Ciudadela y Padre Juan Corti.
La secretaria de Cultura, Liliana Peralta, acompañó las actividades y destacó el valor de este tipo de propuestas para la comunidad. Señaló que la Navidad es un momento de unión y esperanza, y remarcó la importancia de ver la ilusión de los más chicos y el encuentro de las familias en los espacios barriales.
Asimismo, subrayó el compromiso del Municipio de acercar la cultura y las celebraciones a todos los sectores de la ciudad, afirmando que llegar a barrios de norte y sur es una prioridad y que el espíritu de paz y alegría debe estar presente en cada hogar de Comodoro.
El balance del recorrido fue ampliamente positivo y reafirmó esta iniciativa como una actividad que se consolida año tras año en el calendario local, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la participación comunitaria en fechas significativas para la ciudad.