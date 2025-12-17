Horarios especiales por las Fiestas y preocupación por la situación del sector

En la previa de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, desde el sector mercantil confirmaron los horarios especiales de atención que regirán en Comodoro Rivadavia, al tiempo que manifestaron su preocupación por la caída de la actividad comercial y el impacto de la crisis económica.

Según informó José González, referente del Centro de Empleados de Comercio, los locales cerrarán el 24 de diciembre a las 17 horas y el 31 de diciembre a las 16. La decisión responde a la escasa circulación de personas en las últimas horas de la tarde y a la falta de transporte público.

En declaraciones realizadas en Camioneros Radio, González explicó que después de las 18 “no hay colectivos, no hay gente en la calle y no hay ventas”, lo que genera un escenario de virtual paralización de la ciudad, similar al vivido durante la pandemia.

En ese contexto, el dirigente gremial alertó además sobre la situación laboral en la región y señaló que ya se registraron alrededor de 450 despidos en el sector comercial. A esto se suma el fuerte incremento en los costos de los servicios, que afecta tanto a trabajadores como a comerciantes.

Desde el gremio recomendaron a la comunidad realizar las compras con anticipación, ya que en las últimas horas de la jornada la actividad comercial será prácticamente nula. La situación refleja el complejo panorama que atraviesa el comercio local en un cierre de año marcado por la retracción del consumo y la incertidumbre laboral.