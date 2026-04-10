Comodoro y Rada Tilly sin circulación de colectivos

La UTA mantiene el paro de transporte en Comodoro, Diadema y Rada Tilly. Hay escuelas que decidieron suspender las clases.

Las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly amanecieron este viernes con el servicio de transporte público de pasajeros totalmente paralizado. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) inició un cese de actividades que afecta a todas las líneas urbanas: Patagonia, Diadema y Expreso Rada Tilly.

La medida gremial –que responde a la falta del pago de sueldos del mes de marzo- impide que las unidades salgan a cumplir con sus recorridos habituales, lo que genera un impacto directo en la movilidad matutina de los ciudadanos de toda la región.

Como consecuencia de esta interrupción total del servicio de transporte, varias instituciones educativas tomaron la decisión de suspender el dictado de clases. La determinación se adoptó ante la imposibilidad física de alumnos, docentes y personal auxiliar de trasladarse a los establecimientos.

Mientras se mantiene la retención de tareas por parte de la UTA en todas las líneas urbanas, se aguardan comunicaciones oficiales para conocer los detalles de la medida y determinar cuándo se restablecerá la circulación de los colectivos.

En este contexto, el municipio aclaró el jueves que ya había hecho el depósito de 1.300 millones a Patagonia para abonar los haberes de su personal.