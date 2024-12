Con denuncias por violencia familiar y condena por homicidio, declaró a favor de Otarola

Uno de los testigos que a último momento introdujo el defensor de María Cecilia Torres Otarola admitió tener antecedentes penales y cumplido prisión por un homicidio culposo, además de varias causas por violencia familiar.

Se trata de Pablo Leuful, un testigo introducido por Romano Cominetti, defensor de la principal imputada en la causa “Ñoquis Calientes”.

Leuful finalmente admitió contar con antecedentes penales, pero ante una pregunta puntual del fiscal Rodríguez se negó a dar detalles de esos antecedentes.

Para Cominetti, la intención del fiscal fue la de “presionar al testigo”. Rodríguez expresó que su única intención era la de evaluar la “credibilidad” del mismo.

Según Rodríguez, Leuful cumplió días de prisión en una causa penal en la que fue hallado culpable. “Me pregunto cómo hizo para ingresar al Ministerio de la Familia teniendo antecedentes penales”. Se le recordó que en el año 2009 fue condenado a cuatro años de prisión por “homicidio culposo” y luego en reiterados casos de violencia familiar.

Leuful admitió y reconoció estos antecedentes penales.

Ante otras preguntas de Rodríguez, Leuful dijo que “soy funcionario público desde que llegó Torres Otarola al Ministerio de Familia, hasta que ella dejó ese cargo”.

El fiscal le recordó expresiones del exgobernador Mariano Arcioni en contra de Leuful al momento de ser echado del Ministerio por haberse resistido a la realización de un test de alcoholemia. “Se hizo mediático y luego, cuando mi salida se publicó en el Boletín Oficial, me fui”, admitió Leuful.

Además, dijo que “decidí a contactarme con los defensores para aclarar mentiras que se estaban diciendo en los medios y así colaborar con la Justicia para que se diga la verdad”.

Ante preguntas del defensor Cominetti, se refirió a lo que consideró “un mal manejo del dinero destinado a las becas”.

Como militante del Partido Justicialista, Leuful también hizo alusión al pago del diezmo partidario. Expresó que “Torres Otarola nunca me pidió ningún aporte, pero sí me pidió Sandoval, que una vez me pidió 20.000 pesos. Varios meses después Torres Otarola me aclaró que ella nunca autorizó a Sandoval a pedir dinero a su nombre”.

Sandoval es el contador denunciante del caso.

Leuful brindó su testimonio en la mañana de este martes. El mismo tuvo a cargo una Dirección del Ministerio de Familia de la provincia y fue designado por Torres Otarola cuando era ministra del gobernador Mariano Arcioni.

Fuente: MPF Rawson