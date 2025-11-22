Con Losada como figura, Lanús ganó la Copa Sudamericana

El “Granate” derrotó por penales 5-4 a Atlético Mineiro y se consagró campeón en Asunción. De esa manera, el equipo argentino se clasificó para la Libertadores.

Lanús se consagró este sábado campeón por segunda vez en su historia de la Copa Sudamericana, al vencer por penales 5-4 a Atlético Mineiro de Brasil.

La final, que se jugó en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción, tuvo el arbitraje del chileno Piero Maza, y al término del tiempo reglamentario, el resultado terminó 0-0. Fueron al alargue y el marcador no se alteró, hasta que en los penales, el arquero Nahuel Losada fue clave y así Lanús terminó festejando en tierras paraguayas.

Los dos primeros avisos claros del juego los dio Atlético Mineiro. El primero de ellos fue con un remate desde afuera del área de Alan Franco que se fue apenas por encima del travesaño. La siguiente llegó tras un pique de Dudú en offside que le permitió enviar el centro desde la izquierda para el posterior remate que Losada sacó con un gran manotazo sobre la línea. Igualmente, esta última jugada fue anulada.

Bernard tuvo la siguiente ocasión clara. El atacante del Galo aprovechó un tiro libre desde el costado izquierdo del área grande para sacar un derechazo con efecto que intentó meterse por el lado izquierdo de Losada. El balón superó al arquero, pero dio en el poste y otra vez se salvó el equipo argentino.

A Lanús, el partido le costó mucho. No solo tuvo dificultades para salir por abajo (intentó y perdió mucho por el medio), sino que además le costó asociarse en ataque. Ante esas dificultades, apenas si inquietó a Everson con remates lejanos o débiles.

Luego del freno para la hidratación de los futbolistas, Lanús entró más conectado e igualó el ritmo de su rival. Sin embargo, le faltó ingenio para poder meterse en el área de su contrincante. Tuvo grandes dificultades para encontrar a Rodrigo Castillo en posición de definición.

Ya en la segunda mitad fue Dudú el primero en inquietar a su rival. Esta vez picó en posición correcta y luego de enganchar desde la izquierda al centro sacó un excelente remate buscando el palo izquierdo de Losada, que rechazó el balón al tiro de esquina con una buena estirada.

En los instantes finales del juego fue Lanús el que contó con las mejores ocasiones. El primero en tenerlo fue Dylan Aquino luego de una recuperación en ataque en la que no llegó a definir pese a avanzar por el costado izquierdo y llegar hasta el área chica.

A continuación se lo perdió Rodrigo Castillo, que apostó a la individual tras avanzar con balón dominado por la derecha, pero su remate bajo se perdió antes de llegar al arco por el costado izquierdo de la valla de Everson. Como no pudieron quebrar el cero, debieron recurrir al tiempo extra.

TREINTA MINUTOS MAS

En el primer tiempo del alargue comenzó mejor Lanús, pero los cambios introducidos en el partido empezaron a pesar en favor del equipo del argentino Jorge Sampaoli. Es así que tras una buena asociación por izquierda llegó la definición de Caio Paulista, que se perdió el gol de cara a Losada.

Instantes antes estuvo cerca Franco Watson, pero al disparo del jugador del equipo argentino desde la medialuna del área grande le faltó fuerza y por ese motivo Everson no tuvo problemas para controlarlo.

En el segundo tiempo suplementario, Mineiro tuvo la ocasión que pudo quebrar el juego. De una buena recuperación en el mediocampo llegó un excelente pase filtrado desde el mediocampo para Hulk. El atacante recibió por el costado izquierdo y pasó al medio para Gabriel Teixeira, que cuando definió se encontró con una enorme atajada de Losada. En el rebote, José Canale rechazó la pelota para despejar el peligro.

El “Granate” también tuvo su chance tras la recuperación de Sasha Marcich en mitad del campo. El defensor habilitó con un balón pinchado a Walter Bou, que bajó la pelota para la llegada de Watson. El mediocampista remató, pero lo hizo de manera poco ortodoxa y la pelota quedó en poder de Everson. Fue la última jugada del partido: 0-0 y penales.

La tanda comenzó mal para el “Granate”: Bou remató al costado izquierdo de Everson que adivinó su intención y le contuvo el disparo; pero de la misma forma respondió Losada, que también acertó la intención de Hulk en su remate al costado izquierdo del arquero.

El primer gol de la tanda fue de Izquierdoz, que adelantó al equipo argentino. Luego convirtieron Gustavo Scarpa, Sasha Marcich, Igor Gomes y Dylan Aquino, hasta que llegó el turno de Gabriel Teixeira. El ex Benfica remató al costado izquierdo y Losada adivinó su intención, volando hacia ese poste y conteniendo el remate.

Lautaro Acosta tuvo la chance del penal definitorio y en su ejecución remató por encima del travesaño, de manera que la tanda continuó con la responsabilidad en los pies del arquero Everson. En su duelo contra Losada, el arquero acertó el disparo y tras la tanda de cinco penales quedaron 3-3 y hubo que pasar a los penales individuales.

Agustín Cardozo anotó para Lanús y la tanda siguió. A continuación anotaron Alexsander y Franco Watson. Cuando llegó el turno de Vitor Hugo, el remate del defensor fue hacia la derecha y Losada volvió a adivinar. Esta vez su atajada definió el título: el “Granate” se quedó con la Copa Sudamericana 2025 y además se clasificó para la próxima edición de la Libertadores.