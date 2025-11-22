Rada Tilly ganó el viernes a la noche y recuperó la punta, ya que Portugués tuvo descanso. La próxima jornada va este lunes.

Se jugó la 8ª fecha del Ascenso y ya se viene la 9ª

Se disputó la 8ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly volvió a la cima, tras derrotar a 4-3 como visitante a Caleta Córdova. Ahora, el conjunto de la villa balnearia, ya ascendido luego de ganar el Apertura, supera por un punto en lo más alto a Deportivo Portugués, que cumplió su jornada libre.

Por otro lado, Ferrocarril del Estado aplastó 6-0 como local a Universitario y está a tres unidades de la punta, mientras que Deportivo Roca, en su casa, venció 3-2 a Nueva Generación y lo pasó en la tabla para quedar cuarto, a cuatro del líder.

SE APROVECHA EL FERIADO

En tanto, con el objetivo de aprovechar al máximo el próximo feriado y agilizar el calendario, la Liga de Fútbol programó la 9ª fecha para este lunes a las 16:00, donde Rada Tilly tendrá un duro choque de local ante Roca. Por su parte, el escolta Portugués se enfrentará en su cancha ante Nueva Generación.

……………………

Panorama de la 8ª fecha

- Caleta Córdova 3 / Rada Tilly 4.

- Ferrocarril del Estado 6 / Universitario 0.

- Deportivo Roca 3 / Nueva Generación 2.

- Oeste Juniors 2 / Comodoro FC 4.

- San Martín 2 / Stella Maris 1.

- Talleres Juniors 2 / Manantiales Behr de Ciudadela 1.

- Libre: Deportivo Portugués.

…………………..

Próxima fecha: 9ª

Lunes a las 16:00

- Comodoro FC vs San Martín. Arbitro: Daniel Sosa.

- Universitario vs Talleres Juniors. Arbitro: Diego Schooff.

- Stella Maris vs Ferrocarril del Estado. Arbitro: Brian Jerosimich.

- Manantiales Behr de Ciudadela vs Caleta Córdova. Arbitro: Gastón Verón.

- Rada Tilly vs Deportivo Roca. Arbitro: Carlos Quintana.

- Nueva Generación vs Deportivo Portugués (en cancha de Portugués). Arbitro: Blas Subelza.

- Libre: Oeste Juniors.