Juan Gallo se quedó con la pole y Thomás Micheloud clasificó 5º

Este domingo a partir de las 12 se correrá en el autódromo de La Plata la penúltima fecha del campeonato de las TC Pista Pick Up.

Sin dudas, Juan Sebastián Gallo y su VW Amarok serán el hombre y la máquina a batir en la 10ª y penúltima fecha que las TC Pista Pick Up completarán este domingo en el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata.

Los buenos resultados, del piloto de Baradero y los buenos tiempos en pista en el último entrenamiento y en la sesión clasificatoria indican que, seguramente, será Juan Sebastián Gallo un hueso duro de roer.

Este sábado, Gallo, “volo” en el circuito perimetral del autódromo platense y marcó un tiempo de: 1.27.876/1000 aventajando al piloto Joaquín Ochoa, con Ford Ranger por 582/1000, tercero, Marco Dianda, a 804/1000, cuarto, Tomás Pellandino, a 953/1000 y quinto, el comodorense Thomás Micheloud, a 994, todos con Ford Ranger.

Con este resultado, Juan Sebastián Gallo, estará largando desde el mejor lugar en la grilla en la final, que las TC Pista Pick Up desarrollarán este domingo a partir de las 12 para recorrer 14 vueltas al circuito perimetral del autódromo Roberto Mouras.

………………

Clasificación

1º Juan Gallo (Volkswagen Amarok) 1’27”876/1000

2º Joaquín Ochoa (Ford Ranger) a 0’582/1000

3º Marco Dianda (Ford Ranger) a 0’804/1000

4º Tomás Pellandino (Ford Ranger) a 0’953/1000

5º Thomás Micheloud (Ford Ranger) a 0’994/1000

6º Santiago Arrigoni (Ford Ranger) a 1’231/1000

7º Gaspar Chansard (Volkswagen Amarok) a 1’283/1000

8º Benjamín Ochoa (Ford Ranger) a 1’286/1000

9º Luis Catelli (Toyota Hilux) a 1’631/1000

10º Emiliano Simonetti (Ford Ranger) a 1’838/1000