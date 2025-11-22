Franco Vivian voló en Salta y rompió los relojes con la Tracker

El piloto de Capital Federal dominó la clasificación de la 11ª fecha del TC2000 en el autódromo “Martín Miguel de Güemes”.

Con un buen marco de público, el TC2000 desarrolló la clasificación del “Gran Premio Salta” correspondiente a la 11ª fecha del 46º Campeonato Argentino YPF INFINIA 2025 en el autódromo “Martín Miguel de Güemes” de la provincia de Salta, donde el dominio absoluto fue de Franco Vivian con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Proracing.

El piloto de Capital Federal voló en la única vuelta lanzada para romper los relojes y quedarse así con el récord del circuito salteño con un tiempo de 1m16s734/1000 a una velocidad de 192,634 Km/h. De esta manera, Vivian con esta 3ª pole en el año y la Nº6 en la categoría mantiene sus chances matemáticas en la lucha por el título argentino.

Marcelo Ciarrocchi con el Toyota Corolla #25 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA quedó segundo a 355/1000 y tercero el líder del torneo Matías Rossi con el Toyota Corolla Cros GRS-S #117 a 394/1000. “El Misil” cerró el “2-3” del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA sumando además puntos clave para buscar definir una nueva corona en la final del domingo.

Cuarto terminó Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport y quinto Emiliano Stang con el Toyota Corolla Cross GR-S #162 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA. El representante de Crespo, Entre Ríos, irá a todo o nada en la carrera de mañana con el objetivo de estirar la definición del campeonato a la última fecha. ¿Lo conseguirá?

Nicolás Palau finalizó sexto con el VW Nivus #96 del Halcón Motorsport y al invertirse los seis primeros lugares largará primero en la 11º final del año.

Franco Morillo (Chevrolet Cruze #64 – Proracing), Leonel Pernía (Honda ZR-V #1 – YPF Honda Racing), Facundo Aldrighetti (Chevrolet Tracker #83 – YPF Elaion Auro Proracing) y el chileno Benjamín Hites (Chevrolet Cruze #33 – Proracing) completaron los diez mejores de la clasificación.

Vivian, el más rápido de la clasificación del TC2000 en Salta, expresó: “Estoy agradecido al equipo por el auto que me entregaron. La Tracker fue contundente para poder lograr la pole position. El sistema se clasificación le da un plus al piloto al momento de clasificar, ya que está al ciento por ciento para buscar la pole. Al ser el último en salir a pista sabía lo que tenía que hacer y lo pude lograr”.

La actividad para el TC2000 continuará este domingo a las 9:30 con los tanques llenos para luego continuar a las 12:30 con la final a 40 minutos más 1 vuelta. Todas las alternativas de la definición del torneo las podrán seguir por la transmisión en vivo y en directo por TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico Carburando.