Waiwen Vóley perdió 3-2 ante River

Fue en el marco del tercer día del 2º Tour de la Liga de Vóleibol Argentino que se desarrolla en San Miguel de Tucumán.

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia perdió este sábado -en tiebreak- ante River Plate por 3-2 en el marco del tercer día del Tour 2 de la Liga de Vóleibol Argentino que se celebra en el estadio de Tucumán BB, en San Miguel de Tucumán.

El elenco, que conduce Lisandro Luppo, que venía de vencer a San Lorenzo, cayó con parciales de 25-22, 17-25, 20-25, 26-24 y 15-12.

De esa manera, Waiwen sufrió su tercera derrota en la LVA RUS -suma dos triunfos-, se ubica séptimo en la tabla con 6 puntos y este domingo, a partir de las 21, se las verá ante el local Tucumán de Gimnasia en el partido que cerrará el Tour 2.

El partido se podrá ver por Fox Sports como así también a través de YouTube por el canal de la ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

…………….

Panorama – 2º Tour – Tucumán BB

DOMINGO 23

11:00 River Plate vs Ciudad Vóley.

15:00 San Lorenzo vs Vélez Sarsfield.

18:00 Monteros Vóley Club vs UPCN San Juan Vóley.

21:00 Tucumán de Gimnasia vs Waiwen Vóley Club.