El DT desafectó a Facundo Medina y a Angel Correa. Entre los convocados para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, quedó José Manuel López, delantero del Palmeiras.

Con Messi a la cabeza, Scaloni definió la lista de la Selección

El entrenador Lionel Scaloni dio a conocer este jueves la lista definitiva de la Selección Argentina de fútbol para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras una primera nómina de 31 futbolistas, el entrenador decidió desafectar al defensor Facundo Medina (Olympique de Marsella) y al delantero Angel Correa (Tigres de México).

De esta manera, quedaron confirmados los 29 jugadores que concentrarán en el predio de Ezeiza y estarán a disposición para los duelos ante Venezuela (jueves 4 de septiembre en el estadio Mâs Monumental) y Ecuador (martes 9 en Guayaquil).

La gran noticia pasa por la vuelta del crack Lionel Messi, recuperado de la lesión que lo marginó de los últimos partidos en Inter Miami. El capitán volverá a vestir la camiseta celeste y blanca y ya adelantó que el cruce con Venezuela será su último partido de Eliminatorias en Argentina.

Además, reaparece Marcos Acuña, ausente en anteriores convocatorias. Junto con su compañero en River, Gonzalo Montiel, y con Leandro Paredes (Boca Juniors), son los únicos representantes del fútbol argentino.

La lista también ratifica la presencia de los debutantes José Manuel López (Palmeiras) y Alan Varela (Porto), así como de las jóvenes promesas Claudio Echeverri, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Julio Soler y Valentín Carboni.

Entre las ausencias destacadas aparece la de Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea de Inglaterra fue expulsado ante Colombia y, aunque aún no recibió sanción oficial, quedó afuera de esta convocatoria.

Con los campeones del mundo liderando las Eliminatorias con 35 puntos y ya clasificados al Mundial el DT apostó nuevamente a una mezcla de experiencia y juventud. El desafío será sostener la cima frente a una Venezuela que pelea por entrar al Repechaje y una Ecuador en alza bajo la conducción de Sebastián Beccacece.