Con récord de participantes, concluyeron las Colonias de Verano

La propuesta municipal contó con la participación de más de 5 mil personas distribuidas en 20 sedes, tanto en la modalidad recreativa como predeportiva, discapacidad y adultos mayores.

Tras un mes de actividades, este viernes finalizaron las Colonias de Verano 2026, programa que lleva adelante el Ente Comodoro Deportes con el acompañamiento de distintas áreas municipales.

En ese marco, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, recorrieron las sedes dispuestas en la Escuela N° 742 (ubicada en Km. 5), Escuela N° 722 (Próspero Palazzo) y Gimnasio Municipal N° 4 (Standart Norte).

Cabe recordar que la propuesta comenzó el 6 de enero y se desarrolló en 20 sedes distribuidas en distintos puntos de Comodoro Rivadavia, superando los 5 mil participantes entre niños, niñas, preadolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Como todos los años, el programa ofreció diversas actividades lúdicas y deportivas, priorizando la inclusión social, la recreación y el encuentro.

En ese contexto, Peralta destacó el crecimiento sostenido de las colonias a través del tiempo, al afirmar que “nos llena de satisfacción ver que los chicos asisten año tras año con ansias de participar, encontrarse, compartir y aprender jugando. Ese es el objetivo y la búsqueda que tenemos desde Cultura y Deportes: trabajar de forma mancomunada para que los niños tengan espacios de distención, diversión y aprendizaje”.

Asimismo, la funcionaria remarcó que es fundamental “educar y trabajar en valores para crecer como sociedad”, al tiempo que valoró la labor de los coordinadores, profesores, personal de cocina y talleristas que formaron parte de las Colonias de Verano 2026.