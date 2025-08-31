El “Millo” venció de local 2-0 a San Martín de San Juan y es uno de los líderes del torneo Clausura. El comodorense Ian Subiabre jugó de titular.

Con Subiabre de titular, River volvió al triunfo y a la punta de la Zona "B"

Con el juvenil delantero comodorense Ian Subiabre como titular, River Plate derrotó este domingo 2-0 a San Martín de San Juan y de esa manera volvió a la punta de la Zona “B” del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Mâs Monumental y en una noche lluviosa, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera. Los goles del “Millo” los marcaron Santiago Lencina y Maximiliano Salas, ambos en la etapa inicial.

Subiabre, jugador surgido de la Comisión de Actividades Infantiles y que recientemente fue convocado una vez más a la Selección Argentina Sub 20, jugó todo el primer tiempo, mientras que en el complemento, fue reemplazado a los 21’ por el también juvenil Bautista Dadín.

river(1)

Luego de unos primeros minutos en los cuales San Martín se aproximó con peligro al arco de Franco Armani, el “Millonario” respondió con una buena combinación por derecha, con un centro preciso de Fabricio Bustos y el cabezazo forzado de Juan Fernando Quintero que se fue desviado.

La apertura del marcador llegó tras otra buena jugada colectiva: Ian Subiabre recibió en el área, se acomodó y tocó para Santiago Lencina, quien se la corrió para la izquierda y sacó un remate alto para marcar su primer gol en el Mâs Monumental. Instantes después, Maxi Salas corrió, ganó a pura potencia y metió un gran zurdazo cruzado para el 2-0.

El dueño de casa mantuvo la ventaja en el complemento, prácticamente no lo inquietaron en ataque y tuvo alguna ocasión para estirar la diferencia. Con este triunfo, River llegó a los 15 puntos y vuelve a estar como líder e invicto en su zona. El próximo partido será el 13 de septiembre, en condición de visitante, frente a Estudiantes de La Plata.