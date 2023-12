Concejal Cufré: "No hay postura clara sobre la política petrolera"

Tras señalar que “ojalá tengamos la madurez de sortear la tentación de ponernos de un lado y otro de la grieta”, el flamante concejal Ezequiel Cufré enfatizó la necesidad de una reconversión productiva en la provincia, indicando que se le presenta al gobernador Ignacio Torres “un gran desafío y necesidad de mostrar liderazgo en lo que es la principal actividad y motor económico.

Quien fuera ministro de Hidrocarburos del gobierno de Martín Buzzi apuntó que si bien “el eje principal hoy pasa por Vaca Muerta, estamos en la Cuenca que lidero por más de 100 años la Materia”.

“Hoy emerge un nuevo competidor que nos bendice a todos los argentinos con recursos y vemos mes a mes cómo incrementa la producción. Nos pone un poco celosos haber perdido ese protagonismo y tenemos que repensar para volver a liderar”, apuntó el representante legislativo de Arriba Chubut.

“Esto nos exige tener un nuevo liderazgo que permita sortear la coyuntura y sostener las inversiones. El principal impacto hoy es la baja en la inversión y en el último tiempo no estuvimos a la altura de exigir un marco legal que dinamice eso. Hoy tiene más rentabilidad invertir en Vaca Muerta, pero eso no quiere decir que nuestra Cuenca no sea rentable. Debemos exigir más inversión a los concesionarios y al Estado Nacional de modo inteligente”, añadió Cufré durante la Hora de Preferencias de la sesión del Concejo Deliberante realizada este jueves.

Apuntó que “me convoca la reconversión productiva, pero no debemos quitar la mirada de nuestra industria, que tiene 116 años. El otro día fue el aniversario del descubrimiento y no hubo postura clara de cuál va a ser la política en materia petrolera. Eso me preocupa. Se menciona solo a YPF como si fuera un solo concesionario y no es así. Se dice que se le pueden quitar las áreas. ¿Cuál es el plan? Eso no se está haciendo de cara a la gente y quiero ver qué se va a discutir”.

A continuación recordó la reversión de YPF en esta provincia en 2012, de la cual “fui parte y la ratifico, pero no estoy de acuerdo con los cantos de sirena que hablan de privatizar a eso que ya es una sociedad anónima que puso en valor Vaca Muerta y fue la que menos se benefició con los subsidios de Macri, que fueron para los privados”.

Continuó Cufré: “Tengo una mirada crítica cuando se habla de reversión. Es eso lo que tenemos que discutir y es el desafío del gobernador: quiero escuchar cual es su posición hacia todos, no solo hacia YPF. ¿Quién va a salir al exterior a requerir inversiones internacionales? ¿Con qué espalda?”.

Concluyó que “me interesa generar como agenda la transición energética. Hoy el mundo debate dejar los combustibles fósiles y estamos parados en la Cuenca descubridora. Eso nos aboca sobremanera porque si el mundo deja de mirar esa generación, debemos discutir nuestra agenda; debemos encabezar la transición energética. Somos el territorio que tuvo el primer parque eólico; tenemos una planta de generación de hidrógeno (la primera de Latinoamérica) y nos quedamos con esas pequeñas iniciativas privadas de visionarios, pero no se establece una hoja de ruta. Pretendemos ser parte de ese desafío; yo le destino mucho tiempo a esa agenda; debemos convocar y competir con una agenda a nivel nacional. La Patagonia está llamada a ser líder por sus recursos eólicos, Chile empezó observándonos a nosotros y hoy es líder en Sudamérica. Tenemos que lograr trabajo en conjunto para avanzar en ese sentido”.

Por último, mencionó que en esas agendas será necesario buscar aliados para que Nación y Provincia depositen confianza en proyectos y definan inversiones, y cerró señalando que “solucionar la crisis hídrica es una necesidad imperiosa y urgente”.

En la sesión se aprobó por unanimidad el bono de $100.000 para los agentes municipales, así como una compensación de partidas por 60 millones de pesos correspondientes al presupuesto 2023.