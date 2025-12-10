Concluyeron las prácticas de estudiantes secundarios

Desde la SCPL se les entregaron certificados y presentes a los practicantes.

Este miércoles, se realizó en la Sala de Sesiones de la SCPL el cierre del programa de prácticas profesionalizantes de nivel secundario 2025, junto a más de 50 estudiantes de diversas escuelas de Comodoro Rivadavia y Sarmiento, quienes fueron reconocidos especialmente por atravesar esta experiencia formativa.

Asistieron el referente provincial de Educación Técnico Profesional en Educación Secundaria, Fernando Nizzola; su par de Comodoro Rivadavia en dicha área, Emiliano Chiarotto; directivos y docentes de las escuelas participantes, familiares y estudiantes.

Por parte de la SCPL, acompañaron el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi; el secretario, Gerardo Aguilera; el consejero, Leonel Lanzani; y responsables de las gerencias, coordinaciones y áreas involucradas.

QUE SON LAS PRACTICAS

Las prácticas profesionalizantes reflejan el espíritu de ayuda mutua y construcción colectiva que caracteriza al modelo cooperativo, promoviendo el aprendizaje a través de la participación real en equipos de trabajo, la integración de saberes y el fortalecimiento de vínculos comunitarios.

Durante esta instancia, los estudiantes de nivel secundario tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y definir sus objetivos profesionales y laborales.

Las prácticas involucraron a estudiantes de las escuelas: Colegio Salesiano Deán Funes, Escuela Secundaria Técnica Provincial Nº 707, Escuela Secundaria Técnica Provincial Nº760, Escuela Secundaria Técnica Provincial Nº749 ex ENET Nº1, Escuela Secundaria Técnica Nº704 “Biología Marina” y la Escuela Secundaria Técnica Nº742. Además, participaron estudiantes del Instituto Gobernador Fontana de Sarmiento.

Al respecto, el presidente del Consejo de Administración, Franco Domizzi, destacó que “desde la SCPL estamos muy orgullosos de que esta práctica profesionalizante los haya llevado a decidir o fortalecer la vocación de estudiar determinada carrera. Es bueno saber que les queda una huella de lo que es la práctica, ese es justamente el espíritu. Desde el Consejo de Administración estamos muy orgullosos de que esto tenga resultado en ustedes y los motive a seguir formándose. Queremos decirles que no solamente se formen para conseguir un trabajo, sino para construir una sociedad mejor”.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACION

Además, aprovechó la ocasión para resaltar el trabajo mancomunado con el Ministerio de Educación provincial y el rol de todos los sectores de la Cooperativa que colaboran con las prácticas. “Agradecemos a Fernando Nizzola y a Emiliano Chiarotto, con quienes venimos fortaleciendo todos los años la posibilidad de que cada vez haya más estudiantes formándose en la SCPL. Por último, agradecemos a todas las jefaturas y a las gerencias por el compromiso de cada persona que compartió con los practicantes en el día a día las labores diarias que presta nuestra Cooperativa”.

Por último, el referente provincial de Educación Técnico Profesional en Educación Secundaria, Fernando Nizzola, subrayó el propósito de esta experiencia y el trabajo junto a la SCPL: “agradecemos a la Cooperativa por abrir sus puertas nuevamente a esta importante experiencia formativa para nuestros estudiantes, que les permitió lograr nuevas herramientas para pensar el futuro. No solamente aprendieron cuestiones técnicas, sino cuestiones humanas y vinculares que son necesarias para el desempeño en la vida. En representación del Ministerio de Educación, queremos agradecer a los chicos, fundamentalmente, por su energía y voluntad”.