Concluyó la interconexión del Gasoducto Cordillerano

Junto al inicio de la obra de las plantas compresoras brindará factibilidad de gas a 12 mil familias de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El proyecto demandó una inversión total de 50.600 millones de pesos entre las tres provincias y en este contexto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó que se trata "de una obra fundamental para la Patagonia", y remarcó que las tres jurisdicciones "no solo tienen superávit energético, sino que, además, son el motor energético de la Argentina".

El acto de presentación de la obra de ampliación del Gasoducto Cordillerano Patagónico se realizó este martes a la tarde. La obra implica la instalación de dos nuevas plantas compresoras en las localidades de Alto Río Senguer y Gobernador Costa; y una nueva planta en la localidad de Holdich, a partir de las gestiones impulsadas por el mandatario junto a sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

WhatsApp Image 2025-10-21 at 17.32.22

El proyecto, que demandó una inversión total de 50.600 millones de pesos entre las tres provincias, incluyó la obra de interconexión entre el Gasoducto Patagónico Cordillerano y el Gasoducto General San Martín, postergada durante dos décadas.

Dicha obra –según se resaltó en forma oficial- “brindará una solución definitiva a la problemática de las factibilidades en la región, aportando confiabilidad al sistema y garantizando el abastecimiento de gas natural, permitiendo a su vez la incorporación de 12 mil nuevos usuarios de Chubut, Neuquén y Río Negro, luego de la suspensión en la entrega de nuevas conexiones desde 2022”.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones de la planta compresora ubicada en Gobernador Costa y el rionegrino Weretilneck participó a través de conexión por videollamada. También estuvieron el presidente de Camuzzi, Jaime Barba; el intendente local, Miguel Gómez; y sus pares de Río Pico, José de San Martín; Cholila; Alto Río Senguer; Sarmiento; El Hoyo y Tecka.