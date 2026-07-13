Condenan a dos años en suspenso al exsenador Edgardo Kueider

Aliado de LLA y cuyo voto fue decisivo para la sanción de la Ley Bases, fue sentenciado por tentativa de contrabando.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay condenó al exsenador Edgardo Kueider a dos años de cárcel en suspenso por el delito de contrabando en grado de tentativa, al haber intentado ingresar a ese país con más de 200.000 dólares sin declarar.

Su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, en tanto, recibió una condena de un año y 10 meses de prisión. Ambas penas son en suspensión de la ejecución, por lo que ni Kueider ni Guinsel irán a prisión.

Previo al veredicto, ambos imputados cumplieron 18 meses de prisión domiciliaria en la ciudad de Asunción, tiempo que absorbió la mayor parte del proceso judicial y que sería restado a cada una de las condenas.

El exsenador y su pareja fueron detenidos el 4 de diciembre de 2024 en el Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, con una mochila oculta en su auto, que contenía más de 200 mil dólares, 640 mil guaraníes y casi 4 millones de pesos argentinos, sin declarar.

Aquel día, Kueider y Guinsel estaban a bordo de una Chevrolet Trailblazer, que luego se conoció que estaba a nombre Daniel “Gonzalito” González, señalado como testaferro del entonces senador en Argentina.

Este lunes, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos de Paraguay, conformado por las juezas Elsa García y Adriana Planás y el juez Matías Garcete, avaló la interpretación de la Fiscalía, que sostuvo que el ingreso de efectivo sin declarar constituye el delito de contrabando (en este caso en grado de tentativa, ya que Kueider y Guinsel fueron interceptados antes de entrar al territorio paraguayo).

De esta manera, los magistrados desestimaron los argumentos de la defensa, que había planteado que ese tipo legal no era aplicable porque no se trataba de mercadería sino de divisas.

“Cuando una persona física transporta dinero físico extranjero a través de una frontera, no ingresa un valor abstracto ni una simple operación financiera. Introduce físicamente billetes, es decir bienes corporales muebles, perfectamente individualizable, susceptibles de transporte, ocultamiento, aprehensión, verificación e incautación”, sostuvo el tribunal.

Antes de conocer el veredicto, Kueider brindó unas últimas palabras -durante el juicio no quiso declarar- en las que declaró su inocencia, al asegurar que hubo una conspiración en su contra.

Kueider enfrenta otro proceso en Paraguay por la presunta compra ilegal de seis departamentos de lujo en Asunción, hecho que complejizó la situación de ambos acusados, ya que el Ministerio Público paraguayo presentó otra imputación en su contra por presunto lavado de dinero, debido a que los fondos podrían ser de origen ilícito.

En Argentina, además, Kueider y Daniel “Gonzalito” González son investigados por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado como parte de una “asociación o banda” en varios delitos, entre ellos, lavado de activos.

Meses atrás, Paraguay aprobó la extradición de Kueider y Guinsel solicitada por la justicia argentina. Una vez que regresen al país, se espera su detención inmediata por estar señalados por presunto enriquecimiento ilícito.