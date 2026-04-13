Condenan a exconcejal por nuevos casos de abuso sexual

El Tribunal Criminal de Río Gallegos condenó a 11 años de prisión al exconcejal Emilio Maldonado, tras hallarlo culpable en cuatro nuevos casos de abuso sexual contra menores de edad.

La nueva sentencia contra Emilio Maldonado se suma a una condena previa dictada en 2022 por hechos similares, lo que agrava su situación judicial.

Según explicó el abogado querellante, Sergio Macagno, los hechos juzgados en esta última instancia involucran a tres niñas de aproximadamente 9 años y a otra menor que tenía entre 4 y 6 años al momento de los abusos.

El juicio se desarrolló el 1º de abril y contó con testimonios de familiares, docentes y otros actores que intervinieron en las denuncias. De acuerdo con la querella, los casos presentaron distintos contextos, aunque con un denominador común: la cercanía del acusado con las familias.

En uno de los hechos, Maldonado habría generado vínculos a través de actividades vinculadas al fútbol infantil en el barrio Evita, ganándose la confianza mediante asistencia material y presencia cotidiana.

En otros casos, los abusos se habrían producido en el ámbito familiar, aprovechando relaciones de confianza entre adultos.

Macagno indicó que los episodios salieron a la luz tras el primer juicio en 2022, cuando una de las menores reveló los hechos a su entorno.

En otro caso, la intervención de una docente fue clave al detectar indicios a través de una actividad escolar, lo que activó los protocolos correspondientes y derivó en la denuncia penal.

Respecto de la pena impuesta, el letrado señaló que, si bien considera adecuada la condena en el caso puntual que acompañó, en los restantes hechos -que se habrían extendido durante varios años- podría haberse evaluado una sanción mayor en función de la gravedad y continuidad de los abusos.

El abogado también planteó cuestionamientos hacia el rol de los organismos estatales encargados de la protección de la niñez. En ese sentido, sostuvo que la causa evidencia "falencias graves" en los sistemas de prevención y acompañamiento, especialmente en contextos de vulnerabilidad social y educativa.

Asimismo, mencionó la necesidad de revisar las políticas públicas y fortalecer el trabajo interdisciplinario para evitar situaciones similares.

Maldonado había sido una figura relevante dentro de la estructura política local (Frente de Todos), lo que, según se expuso, generó presiones y temores en las familias denunciantes, especialmente en las primeras etapas del proceso judicial.

Fuente y foto: Tiempo Sur