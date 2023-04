Condenan a prisión a una maestra por participar de una protesta

La jueza federal Marta Yáñez condenó a la docente Estela del Valle Juárez a tres meses de prisión en suspenso por participar de las protestas del 24 de septiembre de 2019 en la provincia de Chubut, en reclamo del pago de salarios atrasados, la restitución de los fondos para el funcionamiento de la obra social, el transporte educativo y el estado de los edificios escolares.

El fallo criminalizador de la protesta social se dio “pese a que la defensa demostró cabalmente que no hubo delito y que todo el procedimiento está viciado”, denunció la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh).

“Fuimos y somos víctimas de un sistema perverso que trata de llevarnos a un estado de creernos degradados. Hoy recibo el peso de la ley. Pero yo no tengo el peso de ninguna condena moral. La condena social no existe para mí porque tengo el apoyo de cientos y miles de personas que dicen que hoy no tengo que bajar los brazos. Nos quieren esclavos, sumisos y callados. Yo voy a seguir luchando”, expresó docente condenada.

Estela del Valle Juárez vive desde hace 30 años vive en la ciudad de Sarmiento y trabaja como docente en escuelas primarias como maestra de grado y en escuelas secundarias como profesora de Lengua. El juicio en su contra comenzó el viernes 14 de abril, siendo acusada por el delito de “entorpecimiento del transporte”, por participar de las protestas de estatales del 24 de septiembre de 2019. En ese momento, Estela se desempeñaba como secretaria general de la regional Suroeste de ATECH.