Continúa el plan de obras públicas municipal

Las tareas programadas de manera conjunta por las secretarías de Planificación y de Obras y Servicios mantienen un sostenido ritmo de avance.

Los equipos de trabajo de ambas secretarías del municipio de Caleta Olivia se encuentran interviniendo dos calles de manera simultánea. En la denominada Triunvirato existe un avance del 70% de la obra de pavimentación, mientras en el tramo que une Juana Terraz con la ruta N° 12 la misma ya se encuentra en un 20%.

Otra cuadrilla de operarios trabaja en el emplazamiento de juegos infantiles en la costanera, donde también se implementará la colocación de baldosas de caucho reciclado.

Así lo manifestó José Camacho, secretario de Obras y Servicios, quien además resaltó que uno de los objetivos del intendente, Pablo Carrizo, es acondicionar no solo las vías importantes de la localidad, sino también el paseo costero.

“La idea es dejar todo en condiciones para las personas que suelen disfrutar de la costanera y, en este caso, se está trabajando en el contrapiso donde se colocaron los juegos. Igualmente, vamos a tener en cuenta la luminaria de la zona, así que ya estamos trabajando con el tema de los postes”, precisó.

Por otro lado, indicó que los avances en las obras de pavimentación se mantienen de acuerdo a lo planificado, indicando que “ya se colocaron las estructuras metálicas para la construcción de cordones cuneta y este fin de semana se comenzará con el hormigonado”.

Fuente: Prensa Municipal