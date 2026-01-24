Se reanudó la construcción del polideportivo del gremio petrolero

Con el montaje de una nueva cabreada, se reactivó esta semana la obra en Caleta Olivia.

La colocación de la estructura fue supervisada por el secretario adjunto del Sindicato de la Industria del Petróleo, Gas y Energías Renovables (SIPGER), Nallib Rivera, junto a otros integrantes de la comisión directiva y referentes de zona norte.

Los mismos recorrieron el amplio predio ubicado en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus y observaron el desarrollo de los trabajos, en el marco del impulso sostenido que el gremio viene llevando adelante en materia de infraestructura para toda la comunidad.

La construcción del Polideportivo fue promovida por la gestión del secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenén, consolidándose como una mega obra proyectada para integrar deporte, recreación y cultura, con un impacto directo tanto en afiliados como en vecinos y vecinas de Caleta Olivia.

Por su escala y proyección, el complejo apunta a convertirse en uno de los espacios deportivos y culturales más importantes de Santa Cruz y la región patagónica.

Según los lineamientos del proyecto, contará con un amplio conjunto deportivo con tres canchas de futsal reglamentarias con tribunas, además de un gran salón multipropósito preparado para actividades y eventos de gran convocatoria.

A esta infraestructura se sumarán espacios complementarios como piscina, sectores de entrenamiento y áreas destinadas a disciplinas como pádel y escalada, entre otras propuestas que amplían el alcance del polideportivo como punto de encuentro social, familiar y comunitario.

Con este nuevo avance, el SIPGER inicia 2026 reafirmando el objetivo de concretar una obra de largo plazo que eleve la infraestructura deportiva y cultural de la zona norte, fortaleciendo la integración, el acceso a actividades de calidad y el desarrollo de Caleta Olivia y localidades vecinas.

Fuente: Prensa SIPGER