Vecinos de barrio Jardín embellecen playón deportivo

Un grupo de niños y jóvenes del barrio Jardín de Caleta Olivia, gran parte de los cuales integran un club de fútbol, pusieron en marcha esta semana un programa de trabajos comunitarios.

En principio se ocuparon de remozar el playón deportivo pintando el piso y un paredón del entorno, para lo cual recibieron donaciones de material por parte del exintendente y exsenador Facundo Prades.

Los trabajos son coordinados por el docente Agustín Cerezo, quien comentó que en la medida de lo posible se colocarán nuevas redes a los arcos de fútbol y a los aros de básquet, citando además que en estas tareas también colaboran integrantes de la asociación vecinal.

La idea general del grupo es embellecer cuanto espacio público haya en ese sector urbano ubicado la zona oeste del ejido urbano y de esta manera poner de manifiesto el sentido de pertenencia.