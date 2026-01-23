"El proceso iniciado el 19 de enero no ha concluido", dicen los geólogos

Desde el Servicio Geológico Minero Argentino se realizaron sugerencias y recomendaciones técnicas para la toma de decisiones del Municipio.

El intendente, Othar Macharashvili, mantuvo este viernes una reunión con Alejandro Celli, director de Geología Ambiental y Aplicada del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), con el objetivo de avanzar en el análisis técnico de la situación generada tras el derrumbe del cerro Hermitte.

En el encuentro, del que además participaron el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich; el diputado nacional, José Glinski; e integrantes del equipo y colaboradores del SEGEMAR, se concretó un adelanto del informe técnico que se encuentra en elaboración. En el mismo, se analizan los movimientos registrados en las laderas del cerro a partir de mediciones sismográficas y observaciones en sectores como Los Tilos, El Marquesado y Médanos, donde se detecta un potencial riesgo geológico.

Al respecto, Ostoich explicó que los referentes del Servicio Geológico Minero Argentino “vinieron a dar la perspectiva técnica y a adelantar aspectos del informe que están realizando sobre las laderas del cerro, marcándonos la peligrosidad del sector y los inconvenientes que pueden presentarse”.

El funcionario remarcó que el objetivo principal del informe es “poder determinar las áreas afectadas, definir cómo abordarlas de aquí en adelante y evaluar, desde la Secretaría de Infraestructura, si existen obras posibles para resguardar la seguridad del sector y de los barrios ubicados en zonas más bajas, evitando que se vean afectadas más viviendas”.

Sobre los plazos, el funcionario señaló que el informe será elevado con carácter urgente, debido a que “las zonas están muy complicadas y los barrios afectados continúan evacuados, al igual que Médanos de manera preventiva. Nos aseguraron que el informe estará listo cuanto antes para que podamos tomar decisiones con la mayor información posible”.

Asimismo, Ostoich aclaró que el trabajo de SEGEMAR se complementa con otros informes técnicos, como el elaborado por la Brigada Especial de la Policía Federal. “Son equipos interdisciplinarios que comparten información. Cada uno aporta desde su especialidad, lo que nos permite tomar la mejor decisión posible, de manera integral”.

RECOMENDACIONES TECNICAS

Por su parte, Alejandro Celli, director de Geología Ambiental y Aplicada de SEGEMAR, indicó que durante la jornada se presentaron las primeras conclusiones tras la recorrida por la zona afectada y manifestó que “planteamos sugerencias y recomendaciones técnicas que sirvan como apoyo científico para la toma de decisiones del Municipio, especialmente en lo referido al control del territorio, el manejo de las áreas más comprometidas y medidas de mitigación que podrían implementarse de manera inmediata”, sostuvo.

Además, confirmó que SEGEMAR continuará acompañando al Municipio en territorio. “Contamos con un centro regional en Comodoro Rivadavia y vamos a seguir trabajando junto al Municipio en las medidas de mitigación y planificación urbana que se definan”, dijo.

Finalmente, advirtió que “el proceso iniciado el 19 de enero aún no ha concluido y la situación deberá seguir siendo monitoreada, especialmente ante la llegada de la temporada de lluvias”.

En ese marco, recomendó “mantener evacuaciones en sectores críticos, monitorear otras zonas y avanzar en un plan de acción que permita reaccionar con rapidez ante nuevos movimientos del terreno”.